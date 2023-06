Programa DACA cumple 11 años en medio de ataques e incertidumbres

El programa DACA cumple el jueves 11 años una medida que ha brindado alivio migratorio a alrededor de 580,000 personas protegiéndolos de la deportación.

“Este programa me brindó un permiso de trabajo, lo que me permitió trabajar y pagar mis estudios universitarios, más que eso, tener DACA me dio confianza de seguir con mis estudios, sino hubiera sido por DACA no estaría ante ustedes como un abogado y miembro del Colegio de Abogados del Estado de California”, dijo César Bautista, abogado de inmigración.

Sin embargo, a pesar de ofrecer beneficios, actualmente DACA lucha por su sobrevivencia.

“El programa está bajo ataque en corte que ha llevado a que no sean procesadas nuevas aplicaciones, para ser consideradas para recibir beneficios bajo DACA”, aseguró Jennifer Parra, vocera de Amigos de Guadalupe.

No solo eso, todavía hay pendiente una decisión de las cortes, que si es adversa podría dejar en el aire a todos los que actualmente se benefician de él.

“Honestamente me causa gran ansiedad si se va a acabar, cuándo se va acabar y exactamente cuáles efectos”, indicó Parra.

En un estado de incertidumbre constante, Jesús Ruíz beneficiario de DACA, vive preparado para lo peor.

“Ahorros, como tengo tres hijos, cartas firmadas por si me deportan”, indicó Jesús.

Y mientras esta incertidumbre jurídica continua se habló de la propuesta de Ley de Registro como parte de las soluciones.

“Con un registro actualizado se abrirá un camino real hacia la residencia para millones de migrantes”, indicó Bautista.

Además, la vocera de la congresista Zoe Lofgren dijo que el jueves se reintrodujo un proyecto de ley de alivio para los soñadores.