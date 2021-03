Corina Herrera: mi objetivo principal es ayuda a la comunidad latina de San José

Corina Herrera es una de las tantas mujeres latinas del Área de la Bahía que ha salido adelante gracias a su ímpetu y perseverancia.

Durante su vida, Corina pasó por dificultades y vivió injusticias, sin embargo, esto no la detuvo en su objetivo principal que ayudar a la comunidad latina de bajos recursos del condado Santa Clara.

Corina recuerda cómo el esfuerzo de sus padres la hizo ser la mujer que es hoy.

“Y en el momento íbamos a McDonald’s los fines de semana con poquito dinero para agarrar la hamburguesa extra, en ese momento no entendía, pero ahora de adulta son cosas que no cambiaría para nada, porque me han llevado a ser la persona que soy”, aseguró Corona.

Pero no solo fueron las enseñanzas de sus padres lo que la llevarían a alcanzar sus metas, la muerte de un amigo cercano le cambió la vida.

“Me acuerdo a los 13 años ir al funeral de mi amigo con quien yo jugaba a las escondidas, lo habían matado por pandillas”, indicó.

En 2006 se convirtió en oficial de libertad condicional de juveniles y trabajó de cerca la problemática de las pandillas en San José.

Como Oficial de Información Pública de Emergencias para el condado, Corina llega a las comunidades más vulnerables para ofrecerles herramientas.

“Informarles a las personas que están haciendo decisiones, pensar en otras comunidades que a lo mejor ellos no estaban relacionados”, expresó Corina.

Pero su tarea no termina allí, también Presidenta del Comité de Maestros del Distrito Escolar Alum Rock, un cargo al que no le fue fácil llegar.

“Creciendo me acuerdo de que varias personas me dieron, no creo que tu vayas a hacer eso, ese trabajo no es para mujeres, hay puros hombres”, contó.

Sin embargo, esto no la detuvo y continúa con su labor para ayuda a los padres de familia del distrito escolar.