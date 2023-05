Advierten sobre altos niveles de agua en ríos del condado Sonoma

Agencias del orden han emitido una advertencia para que familias que deciden acudir a los ríos, ante las altas temperaturas que se esperan durante el fin de semana, lo hagan con responsabilidad ante los altos niveles del agua que estos registran en el condado Sonoma.

Se espera que las temperaturas se ubiquen entre los 70 y 80 grados por lo que se anticipa que muchas personas acudan a refrescarse a las orillas del Russian River en Healdsburg Memorial Beach.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

Sin embargo, las familias deben estar alertas.

“Porque ha llovido tanto el año pasado, el Russian River está lleno de agua y se está moviendo un poquito más rápido”, explicó Gilberto Martínez, vocero del condado.

Martínez indicó que en el puente hacienda en Guerneville, la corriente del río se registra en un aumento del 450% comparado con mayo del 2022.

Residentes del área aseguran que toman precauciones cuando acuden a cualquier río de la zona.

“Bueno yo cuando me meto al agua intento no meterme muy lejos porque no se nadar bien, o intento quedarme con mis amigos por si algo pasa”, dijo Carmela Reyes, residente del condado.

Expertos recomienda que si una persona no sabe nadar es mejor utilizar chalecos salvavidas.

Voceros del condado indican que la temperatura del agua estará alrededor de los 60 grados.

El Centro Nacional por la Seguridad del Agua Fría advierte que temperaturas por debajo de los 70 grados pueden afectar la respiración.

“Solo tenemos 2 playas con vigilancia en los parques regionales del condado Sonoma. Uno está en la laguna de natación de Spring Lakes y el otro es la playa conmemorativa de los veteranos de Healdsburg, pero solo tienen socorristas que comienzan el fin de semana del Día de los Caídos”, afirmó Greg Desmond, supervisor acuático y de recreación del condado.

Sin embargo, la oficina del alguacil estará patrullando los parques de recreación en caso de emergencia.