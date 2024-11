Aeropuerto del condado Sonoma bate récord histórico de precipitaciones

Las fuertes lluvias han dejado un récord en cuando a la cantidad de agua que ha caído esta semana al norte de la Bahía.

El miércoles, el aeropuerto del condado Sonoma en Santa Rosa recibió 6,92 pulgadas de lluvia, lo que rompió el récord anterior de lluvia diaria de 1,08 pulgadas en 2012 y superó el récord histórico de 6,09 pulgadas establecido el 24 de octubre de 2021, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Los registros en el aeropuerto se remontan al 6 de junio de 1998.

The Sonoma County Airport received 6.92" of rain yesterday, breaking both the daily record (1.08" from 11/20/2012), and the all time record (6.09" from 10/24/2021). Records here go back to 1998. #CAwx https://t.co/qV9T5ddHQJ pic.twitter.com/9jyHxMG4a3