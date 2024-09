Programa SAFE ofrece recursos a víctimas de agresión sexual en el condado Santa Clara

Funcionarios de salud del condado Santa Clara se reunieron el viernes en la Universidad Estatal de San José para recordarle a estudiantes universitarios sobre los recursos disponibles para sobrevivientes de agresión sexual.

"Pues yo no he estado en una situación así aquí, pero conozco a unas niñas que han estado en situaciones peligrosas, más como en fiestas en la noche, o cuando estamos caminando tarde por la escuela", explicó Carmen Flores, estudiante.

Carmen es estudiante de artes y aseguró que en varias ocasiones se ha sentido insegura y en peligro al caminar de la universidad a su casa.

"Me acuerdo una vez que iba de regreso a mi dormitorio, y no estaba tan tarde, eran como las 10:00 p.m., y había un señor muy agresivo y le hablé a mi amigo que me caminara a mi casa", dijo Carmen.

Según estadísticas del condado Santa Clara, alrededor del 25% de estudiantes mujeres y un 7% de estudiantes hombre han sufrido una agresión sexual.

"Hay recursos para sobrevivientes de la violencia sexual", dijo Julia Grijalva Bailey, enfermera forense.

El programa SAFE de Santa Clara Valley Health Care ofrece atención gratuita y accesible para sobrevivientes de abuso sexual y violencia de género.

En el campus universitario, estudiantes podrán escanear un código QR, y allí encontrarán exámenes forenses, el número telefónico al que puede llamar para realizar el examen forense, recursos de la policía y cómo realizar el reporte.

También puedes llamar al (408) 793-7233 o visitar https://health.sccgov.org/safe .

De acuerdo a funcionarios de la salud del condado Santa Clara, el 50% de las agresiones sexuales reportadas en los campus universitarios se han dado en los primeros tres meses del inicio del ciclo escolar, es decir, de septiembre hasta la semana del día de Acción de Gracias.

En el 2024 el programa SAFE ya ha ayudado a más de 500 sobrevivientes.