Condado Santa Clara abre centros de enfriamiento ante temperaturas excesivas

El condado Santa Clara puso a disposición de sus residentes varios centros de enfriamientos ante las altas temperaturas que se espera se registren durante el miércoles en la región.

El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido un aviso de calor excesivo para el Área de la Bahía que estará vigente hasta las 11:00 p. m.

Por este motivo la Oficina de Gestión de Emergencias del condado Santa Clara está pidiendo a los residentes que tomen precauciones y si no tienen aire acondicionado en sus viviendas acudan a los diferentes centros de enfriamientos dispuestos en las ciudades del condado.

"Con el calor extremo en camino, instamos a todos a tomar precauciones, especialmente a los más vulnerables, como los niños, los ancianos y las personas con afecciones de salud subyacentes", dijo Dana Reed, directora de Gestión de Emergencias del Condado de Santa Clara. "Es fundamental que todos se mantengan informados y tomen medidas para proteger su propia salud y el bienestar de sus familias. Medidas sencillas como mantenerse hidratado, evitar las actividades al aire libre durante las horas pico de calor y estar atento a los demás pueden prevenir enfermedades y muertes relacionadas con el calor”.

El condado ofreció algunas recomendaciones para evitar golpes de calor durante estas condiciones:

• Bebe mucha agua: bebes agua incluso si no tienes sed. Evita el alcohol, la cafeína o el azúcar en exceso porque aceleran la pérdida de líquidos

• Limita la actividad física: evita la actividad física durante las horas más calurosas del día, de 10:00 a. m., a 3:00 p. m.

• Controla con frecuencia a familiares, amigos o vecinos frágiles o ancianos

• Nunca dejes a otras personas o mascotas en un automóvil estacionado y cerrado

• Permanece en áreas con aire acondicionado, siempre que sea posible

• Refréscate tomando un baño o una ducha: los baños de agua fría o toallas húmedas funcionan mejor. No enfríes a los niños en baños de alcohol

• Usa ropa fresca: la ropa liviana, de colores claros y holgada puede ayudarte a mantenerte fresco. La ropa de algodón es buena porque permite que el sudor se evapore

• No abrigues demasiado a los bebés: los bebés no toleran bien el calor porque sus glándulas sudoríparas no están completamente desarrolladas. No los pongas en mantas ni en ropa pesada

• Cúbrete la cabeza: usa un sombrero de ala ancha y ventilado o usa una sombrilla cuando estés al aire libre, ya que la cabeza absorbe el calor fácilmente.

• Usa anteojos de sol y protector solar: usa protector solar con FPS 15 o superior cuando estés al aire libre

• Descansa con frecuencia en áreas sombreadas: busca lugares con sombra para refrescarte cuando estés al aire libre

Para encontrar un listado de los centros de enfriamiento en el condado haz clic aquí.