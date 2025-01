Familias obtendrán sillas de carros para niños gratis en el condado Santa Clara

Familia de bajos recursos tendrán la oportunidad de recibir sillas de carros para niños gratis por parte del Departamento de Salud Pública del condado Santa Clara.

Autoridades explicaron que realizarán eventos donde habrá puestos de inspección de asientos de seguridad y clases educativas sobre el uso correcto de los asientos de seguridad para niños.

La iniciativa se llevará a cabo gracias a una subvención de $205,000 que le otorgó la Oficina de Seguridad Vial de California al Departamento de Salud Pública.

"Estos fondos nos permitirán llegar a las familias desatendidas de nuestro condado para proporcionarles educación y asientos de seguridad para niños sin costo alguno", dijo Anna Aistrich, Gerente del Programa de Seguridad de Niños Pasajeros del condado Santa Clara. "Las presiones financieras empeoradas por la pandemia mundial hacen que las familias den prioridad a otros gastos y no a la compra de asientos de seguridad para niños, especialmente si estos no se consideran esenciales. Proporcionar a las familias que afrontan dificultades económicas dicho tipo de asientos con la instalación correcta puede llegar a significar que sus hijos sobrevivan o no a un choque de tránsito."

Aunque las lesiones mortales por choques de tránsito vehicular han disminuido en los últimos años, siguen siendo una de las cinco causas principales de muerte entre los niños de 5 a 14 años de edad en el condado Santa Clara.

Para más información visita https://publichealth.santaclaracounty.gov/home .