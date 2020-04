Condado San Mateo pide promulgar moratoria sobre rentas

El supervisor del condado de San Mateo, David J. Canepa, está instando al Congreso a promulgar una moratoria sobre los pagos de hipotecas residenciales y comerciales durante la orden de refugio contra el coronavirus.

"Si no nos movemos rápido para ofrecer alivio hipotecario a los propietarios, las personas perderán sus hogares y la falta de vivienda aumentará", dijo Canepa.

Se espera que dé una conferencia de prensa sobre alivio hipotecario el sábado a las 11 a.m.

“La crisis de COVID-19 puede causar ejecuciones hipotecarias masivas si el Congreso no actúa. Muchos de mis electores aún no se han recuperado completamente de la 'Gran Recesión' de hace una década. Ahora se enfrentan a una crisis que rivaliza con la "Gran Depresión". Ahora es el momento de asegurar al público que no perderemos este virus ".