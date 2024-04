Precios de la comida rápida en California aumentan hasta un 8% tras subida del salario mínimo

Desde que la nueva ley de California entró en vigor para aumentar el salario mínimo de los trabajadores de la comida rápida, algunas cadenas de comida rápida han subido el precio de sus alimentos, según un nuevo estudio.

Según Kalinowski Equity Research, los precios de los menús de algunos restaurantes han subido hasta un 8% desde el 1 de abril.

Wendy's lidera las subidas de precios con un 8%, mientras que los precios de la comida de Chipotle han subido un 7.5%.

Los alimentos de Starbucks son ahora un 7% más caros, los clientes de Taco Bell y Burger King pagan ahora un 3% y un 2% más, respectivamente.

Starbucks confirmó su subida de precios, diciendo que se debía en gran parte al aumento del salario mínimo en el estado.

Wendy's, Chipotle's, Taco Bell y Burger King no respondieron a la petición de comentarios y confirmación de nuestra cadena hermana NBC Los Ángeles.

En respuesta a los aumentos de precios, la Asociación de Restaurantes de California dijo que eran los resultados "totalmente predecibles" del aumento del salario mínimo.

"Desde que entró en vigor, la pérdida de puestos de trabajo, la reducción de las horas de trabajo, el cierre de restaurantes y el aumento de los precios para los consumidores de California cansados de la inflación han sido continuos", dijo el grupo.

En el sur de California, en donde los residentes frecuentan los restaurantes de comida rápida por su comodidad y asequibilidad, señala que está sufriendo las consecuencias.

"Antes pagaba $10 . Ahora es de $13. Con el tiempo que será como $6 más o $9 - y sigue ", dijo Owen Peralta, un cliente de Chipotle en Brea. "Si voy a empezar a pagar precios de restaurante, entonces voy a tener que ir a otro lugar".

Específicamente en el caso de Chipotle, sus burritos de pollo son ahora un 8.3% más caros, mientras que los burritos de filete costarán a los clientes un 7% más.

Otros clientes insinuaron que la subida de precios está cambiando la forma de percibir y consumir la comida rápida.

"Probablemente [la subida de precios] no me detenga, pero es probable que coma menos fuera", afirmó Cindy Tran, residente en Brea.

"Decidiré no comer fuera probablemente un par de veces al mes", añadió Mike Larson.

