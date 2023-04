Condado San Mateo no colaborará con ICE

El condado de San Mateo ya no utilizará los fondos del condado, la aplicación de la ley y otros recursos para ayudar a los funcionarios federales a hacer cumplir la ley de inmigración.

La Junta de Supervisores del condado aprobó una ordenanza el martes con una votación de 4-1 que evitará que las agencias, comisiones, empleados y otros representantes del condado usen los recursos para ayudar a entidades como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU.

La ordenanza también prohíbe compartir información con las autoridades de inmigración y otorgarles acceso a los centros de detención a menos que lo exija una orden federal o una decisión judicial.

Funcionarios y empleados del condado aún podrían trabajar con las autoridades federales de inmigración en casos que no conciernen a la aplicación de la ley de inmigración, como una investigación sobre la trata de personas.

El supervisor David Canepa, quien presentó la ordenanza con su colega supervisor Warren Slocum, argumentó que colaborar con ICE es un peligro para la seguridad pública y que las autoridades federales de inmigración a menudo separan a las familias que, por lo demás, son miembros honrados de su comunidad.

“Si no fuera por el lugar donde nacieron, a estos miembros de la comunidad se les permitiría regresar a casa con sus familias y comunidades”, dijo Canepa.

Desde 2018, la ley estatal ha limitado la participación de las fuerzas del orden en las deportaciones y las actividades de aplicación de la ley de inmigración en escuelas públicas, hospitales, juzgados y bibliotecas.

Sin embargo, las jurisdicciones locales también pueden promulgar sus propios estatutos para evitar cooperar con las autoridades federales de inmigración.

La alguacil del condado San Mateo, Christina Corpus, expresó su apoyo a la ordenanza, argumentando que quiere que la oficina del alguacil priorice la seguridad y la confianza de todos los residentes del condado.

Evitar la colaboración con ICE en actividades de aplicación de la ley de inmigración sin una orden judicial válida ha sido parte de la Oficina del Alguacil del condado San Mateo desde noviembre de 2021, cuando el exalguacil Carlos Bolaños dirigía el departamento.

"He visto personalmente el efecto y el trauma que experimentan las familias cuyos seres queridos han sido puestos bajo custodia de ICE", dijo Corpus. "No es algo con lo que me gustaría que se asociara nuestra oficina".

Corpus aseguró que la oficina del aguacual no entregará inmigrantes a ICE.

"Trabajé en muchas de las comunidades donde tenemos muchas familias inmigrantes. Ellos solo están aquí para dar a sus hijos una mejor vida”, aseguró.

Antes de liderar la Oficina del Alguacil, Corpus trabajó en la cárcel del condado durante sus inicios en el ámbito del orden público y afrimó que presenció muchas interacciones con inmigración.

“Yo vi la destrucción que pasaba en la cárcel cuando las personas que estaban en nuestra cárcel creían que se iban a ir”, dijo.

Así mismo, Corpus aseveró que no descarta la posibilidad de retomar el tema si su oficina arresta a alguien con antecedentes penales muy graves.

“Yo puedo hablar con el board of supervisors para decirle que hay un problema pero no creo que eso va a pasar, porque como trabaja la justicia, ellos van a corte y tienen un trial y van a ir a prisión”, explicó.

Por su parte, el supervisor Ray Mueller fue el único voto en contra de la ordenanza y señaló que apoyaba la política en un sentido amplio, pero sentía que no se debería impedir que el condado coopere con las investigaciones de inmigración de personas condenadas por delitos graves.

"Se le pide a esta junta que elimine la excepción de que el condado podría cooperar con las autoridades federales cuando una persona ha sido condenada por un delito grave o violento... que incluye, entre otros, asesinato, violación y actos lascivos y lascivos contra niños menores de 14 años", dijo Mueller.

Mueller también argumentó que no ha visto ningún dato que respalde la idea de que los residentes del condado San Mateo que viven sin documentación hayan dudado en denunciar un delito grave como homicidio o violación debido a su estado migratorio y la preocupación de que el condado pueda transferirlos bajo la custodia de ICE.

La junta debe votar sobre la ordenanza por segunda vez para adoptarla oficialmente y se espera que lo haga en una reunión futura.