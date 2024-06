Familia de padre hispano muerto en accidente en Vasco Road exige justicia

Familiares de un hombre que perdió la vida en un choque el 21 de junio del año pasado llegaron el jueves a la corte del condado Contra Costa para exigir justicia.

“Porque queremos justicia para mi compadre, ya va a ser un año y no resuelven esto”, aseguró Graciela Enriquez, cuñada de Juan.

Apenas el mes pasado se archivaron los cargos contra el presunto responsable del accidente identificado como Anthony Jay Silva, de 32 años, él enfrenta cuatro cargos, uno por el homicidio involuntario de Juan, otro por manejar temerariamente en una autopista causando heridas a otros, incluido el agravante de provocar daño cerebral y parálisis, además de dos cargos extras por manejar sabiendo que tenía la licencia suspendida.

“Encerrado que no esté manejando, acá afuera, porque es un peligro para los demás, todavía está manejando y uno no sabe, causó un accidente quién puede decir que no va a causar otro”, afirmó Leslie Bautista, hija de Juan.

Vistiendo camisetas blancas con el rostro de Juan plasmado en ellas, familiares y amigos se presentaron en la corte al saber que a Silva en vez de cárcel podrían darle la opción de detención domiciliaria, mientras se efectúa el juicio.

“El historial que tiene realmente debería estar detenido”, afirmó María Enriquez, esposa de Juan.

Sin embargo, no se pudo tomar una decisión al respecto pues no se presentó ni él ni su abogado a corte, por lo que tuvo que ser reprogramada la audiencia.

Telemundo 48 trato de comunicarse con el abogado de Silva, pero no hemos recibido respuesta. Entre tanto, la esposa de juan no deja de pensar si esta tragedia se pudo haber evitado, sabiendo que ya a Silva le habían suspendido la licencia.

“No tenía que estar manejando, tenía ya todo eso anteriormente, no tenía ese derecho”, indicó María.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

La próxima audiencia quedó programada para el miércoles 26 de junio, familiares y amigos dijeron que volverán a la corte para asegurarse que se haga justicia.