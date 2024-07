Conoce a la primera mujer transgénero que trabaja en la Oficina del Fiscal de Distrito del condado Alameda

Una mujer transgénero de Guadalajara llegó a EEUU en busca de aceptación y cambios en su vida.

A pesar de que le dijeron que el único trabajo honesto que haría sería de doméstica, ella se propuso a salir adelante convirtiéndose en la primera mujer trans que trabaja para la Oficina del Fiscal del condado Alameda ayudando a víctimas de crímenes y abusos.

“En aquellos tiempos obviamente no teníamos ese apoyo ni de la familia ni de la comunidad. Éramos un poquito despreciadas por decirlo”, indicó Arianna Salinas, asistente de víctimas y testigos de la Oficina del Fiscal del condado Alameda

Arianna llegó al Área de la Bahía en los años 80 buscando cambios en su vida.

“Siempre me dijeron que iba a ser sirvienta y eso me sirvió como parte del apoyo para decir: no voy a ser sirvienta! yo voy a llegar a ser alguien y voy a llegar a luchar, a trabajar, a educarme, y ser alguien y ayudar a mi comunidad”, aseguró Arianna.

El reto, según ella, que lo tomó para su superación personal y tomó el primer paso y trabajó por nueve años en un reconocido lugar en San Francisco como “travesti” como se les conocía en aquel entonces, y posteriormente tomó una nueva decisión.

“Empecé a trabajar en la clínica de La Raza, con el/las, con diferentes programas y organizaciones que es para la comunidad y fue como un reto para mí, voy a trabajar y servir a mi comunidad, recordó Arianna.

En la actualidad, Arianna trabaja como asistente de víctimas y testigos en la Oficina del Fiscal de Distrito del condado Alameda para ayudar a la comunidad LGBTQ+ y a todos en general.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

“Y que nos vean a nosotras las mujeres trans que nosotras podemos obtener este tipo de trabajo, y es una oportunidad para nosotras. Yo estoy muy contenta que ahora, la fiscalía del condado Alameda haya agarrado a la primer mujer trans”, afirmó Arianna.

Cualquier persona víctima de crimen puede contactar a Arianna al (510) 272-6180 o escribiéndoles un correo electrónico al arianna.salinas@acgov.org.

“Esto lo tomo como un reto para poder ser una persona ejemplo para las nuevas chicas que vienen”, dijo Arianna.

Yes que el mensaje que Arianna les quiere dar es que existe ayuda para la comunidad trans y para todos aquellos que son víctimas de cualquier tipo de crimen.