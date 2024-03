Comunidad se solidariza con dueña de negocio que fue robado en Fremont

La comunidad se solidarizó con la dueña de un popular restaurante que fue robado y vandalizado el jueves en Fremont.

El restaurante Skilletz continúa ofreciendo sus deliciosos platillos a pesar de lo ocurrido.

“Nos rompieron las dos ventanas, todas las puertas de atrás, se llevaron la caja fuerte con todo el dinero”, dijo Priscila Bravo, dueña del negocio.

El jueves Priscilla publicó un video en las redes sociales mostrando los daños.

“Mi único día de descanso es Thanksgiving y Christmas, so no es justo que alguien venga y te quite todo los que estás trabajando”, expresó Priscila.

Pero lo que no esperaba era el apoyo de la comunidad tras enterarse de la noticia.

Rafael Contreras es uno de sus fieles clientes y aseguró que como él, muchos decidieron acudir a Skilletz el viernes para demostrar su solidaridad.

Para Verónica Mora, la noticia fue sorprendente, sobre todo tratándose de un pequeño negocio en un área generalmente considerada segura.

“Me están llamando ¿estás bien?, ¿ocupas algo?. El departamento de bomberos igualmente, todos fueron a visitarme”, afirmó Priscila.

La comerciante compartió que la alcaldesa de la ciudad, Lily Mei, también se comunicó con ella.

“Oh my god la gente me quiere tanto y estoy agradecida”, dijo Priscila.

Ahora solo espera que la policía logre dar con los responsables.

“El castigo cuando los agarren tiene que ser un poquito más grande”, aseveró Priscila.