Comunidad Ayuda a Oakland Camión de Comida a Reparar Daños

Una mujer pasó un año transformando un tráiler para convertirlo en lo que ahora es el camión de comida "Coffee and Toast”. Pero durante el último mes, ha estado estacionado porque delicuentes lo robaron y dejaron incontables detrozos.

Esto sucedió una noche en febrero mientras el camión de comida se encontraba estacionado en una iglesia. Fue entonces cuando ladrones robaron el generador, cámaras de seguridad, dejando inservible el sistema de plomería y electricidad.

“Creo que lo que la gente no se da cuenta es que cuando robas o asaltas un camión de comida, no le estás quitando nada a una gran corporación. Estás tomando de una madre, de un padre, estás tomando de un miembro de la comunidad,” dijo Tiffany Stewart, dueña de “Coffee and Toast”.

Según sus cálculos, arreglarlo costará al menos $5,000 cantidad que no cubre el seguro, se irá incrementando, mientras no pueda volver a trabajar.

Pese a las dificultades, la comunidad no la ha dejado sola.

“Ver a alguien liderar su propio negocio, ponerlo en marcha, construirlo físicamente desde cero, es importante ver ese tipo de representación,” dijo Kendra Edwards.

Edwards es solo una de casi 100 personas que han conseguido recaudar más de $5,000 para ayudarle.

Tiffany como una mujer Afroamericana que ha logrado salir adelante desde cero como trabajadora y madre, y cree que es importante apoyar y ver este tipo de representación.

“Espero que esto despierte algo en todos nosotros para asegurarnos de las cosas que queremos en nuestra comunidad por las que luchamos y eso significa seguridad y responsabilidad,” dijo Stewart.