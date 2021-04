Ciudades de la Bahía se preparan para posibles manifestaciones violentas

Comerciantes de Oakland y San Francisco se preparan para proteger sus negocios ante la posibilidad de que ocurran manifestaciones violentas una vez que se decida el veredicto del oficial Derik Chauvin acusado de la muerte de George Floyd.

En San Francisco, la Cámara de Comercio Hispana, se reunió el lunes con oficiales del departamento de policía.

"Mañana tenemos otra reunión con el jefe y lo que están tratando de hacer reforzar todo, nosotros queremos decirle a la gente que se vayan preparando por cualquier cosa, que tengan seguro. Que no cierren por completo pero que estén listos si tienen que cerrar rápido", aseguró Carlos Solórzano, vocero de la Cámara de Comercio Hispana.

La policía, por su parte, dijo a través de un comunicado que suspendió los días personales de todos los oficiales y que estarán atentos a cualquier actividad ilegal “responderemos acorde a lo que se necesite”, indicaron.

En Oakland, donde el viernes se registraron disturbios y varios negocios fueron vandalizados, las autoridades aseguraron que están preparadas ante cualquier eventualidad, aunque realizaron un llamado a la calma.

"No deberían hacer eso porque entonces los negocios no sólo no van a abrir, sino que se van a ir de ir ciudad eso no se debe de hacer", dijo Noel Gallo, concejal de la ciudad.

Algunos negocios en ambas ciudades han optado por cubrir con maderas las fachadas de los establecimientos en un esfuerzo por evitar ser víctimas de vandalismo.