Un Clásico lleno de emociones por Telemundo 48

“Sí, el partido me gustó. Hicimos un buen trabajo, teníamos que ir a buscar de a un gol, así fue, lamentablemente no nos alcanzó. Tuvimos dos desajustes, pero seguimos insistiendo, eso es lo importante del equipo”. Este fue el análisis de Fernando Gago tras la eliminación de Chivas a manos del América en la Copa de Campeones de Concacaf, en donde una victoria en el estadio Azteca no fue suficiente para evitar la eliminación en los octavos de final luego de una floja presentación en la ida disputada en Guadalajara.

Sin embargo, el triunfo ante los azulcremas podría ser un punto de inflexión importante de cara a un nuevo Clásico, en este caso por el Clausura 2024 de la Liga MX y que podrás disfrutar en las pantallas de Telemundo 48 este sábado a partir de las 7:00 PM.

La situación del Rebaño Sagrado no es la mejor, en la novena posición con dos derrotas consecutivas. Un estadio Akron lleno ante el rival que siempre se quiere derrotar, es la fórmula perfecta para que los rojiblancos comiencen a dar señales positivas en la cancha.

Cade Cowell ya está dando señales importantes de que puede ser importante en el planteamiento de Fernando Gago, mientras que el fichaje estrella, Javier Hernández, poco a poco va agarrando forma. De hecho, el “Chicharito” en sus redes sociales envió un mensaje a la afición de Chivas asegurando que el equipo va a superar este momento de adversidad.

Un Clásico siempre es especial y más cuando el América llega a Guadalajara como el actual campeón del fútbol mexicano. Son esos partidos donde la motivación es extra y en donde la camiseta pesa por un tema de orgullo deportivo.

La invitación es para que este sábado a partir de las 7 de la noche, con una hora espectacular de previa con el mejor staff para calentar lo que será un Clásico a todo dar.