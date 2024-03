Chiscas Beauty Salon ofrece infinidad de servicios en San José

Chicas Beauty Salon es un pequeño negocio en San José que irónicamente terminó de afianzarse durate la pandemia.

María Campos o Rossy como todos la conocen, es dueña del negocio ubicado en La Placita en Story Road, y lleva casi medio siglo viviendo en el Área de la Bahía.

“Hacemos extensiones colores rayos balayage, de todo un poco”, explicó María.

Esta comerciante llegó hace 45 años a Estados Unidos desde El Salvador para ganarse la vida y desde entonces, ha estado trabajando.

“Yo no sabía a qué venía, me mandaron con un pollo asado y unos huevos duros y duré un mes en el desierto y me regresaron”, relató María.

Como muchos inmigrantes que llegan sin nada, no lo ha tenido fácil luego de tener tres fracasos, sin embargo, eso no la detuvo y continuó adelante.

“La verdad yo nunca tuve metas, fue una oportunidad”, dijo María.

Aprovechó la oportunidad de emprender y montar su propio salón de belleza, pero le llegó en el 2020, y fue cuando la pandemia llegó.

“Eso fue en el 20, pero como cerraron, la construcción no siguió, se cerró todo”, indicó María.

No obstante, siguió dándole forma a su deseo y finalmente un año más tarde pudo ponerlo en marcha. Ahora sigue viento en popa, y no se olvida de quienes le tendieron la mano.

“Hubo personas que pusieron un granito de arena, pintura, piso, me ayudó bastante gente”, aseguró María.

Y gracias a eso hoy puede salir adelante, y se pone a disposición de la comunidad a la espera de que le den su voto de confianza.

“Estamos aquí en La Placita y en cualquier momento estoy para servirles”, expresó María.