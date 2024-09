Caso Mario González: Acusados podrían ser absueltos

El viernes fue un día crucial para los tres oficiales de policía de Alameda acusados de homicidio involuntario por la muerte de Mario González en el año 2021. Los abogados de la defensa pidieron a un juez desestimar el caso.

Antes de entrar al tribunal, la madre de Mario nos dijo sentirse inquieta.

“Estoy preocupada por tanta injusticia que pasa, no no más aquí, he visto tantos casos que no ayudan”, dijo la madre de Mario, Edith Arenales. “Pero tengo también mucha fe en Dios”.

Mario murió en abril del año 2021 después de que los agentes lo pusieron por varios minutos contra el piso con una rodilla en la espalda. Aunque la fiscal anterior, Nancy O’Malley, no halló razón, Pamela Price sí presentó cargos criminales en contra de los oficiales Eric McKinley, James Fisher y Cameron Lahey.

En una sala colmada de gente en apoyo a las dos partes, hoy el juez escuchó los argumentos de la defensa de los agentes para desestimar el caso.

Se basan en la forma como se les notificó de esos cargos, el abogado Javier Ríos no relacionado con el litigio explica. “La defensa dice que la ley es muy simple. La ley dice que la fiscalía tiene que hacer una de cuatro cosas para comenzar cargos criminales, y que la fiscalía no hizo ninguna de las cuatro cosas”.

Entre esas, no emitieron órdenes de arresto por lo que la notificación que enviaron, alegan, es insuficiente legalmente.

El juez reparó además en que se presentaron los cargos literalmente el último día del plazo permitido, lo que la abogada de la fiscalía aceptó fue desafortunado.

Sin embargo el magistrado no tomó una decisión y lo hará de ahora al 11 de octubre cuando es la próxima audiencia.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

En caso de que sea adversa la decisión, la madre de Mario espera que no pase. “Y si pasa eso sería una desgracia, me dejaría mi corazón roto y también sería una falta de respeto a la vida humana”.

Y aunque reciban una decisión adversa los que apoyan a la familia de Mario dicen que no todo está perdido.

“La fiscal tiene la opcion de presentar un cargo diferente, como asesinato en segundo grado, para lo que dice el plazo legal no es un problema”, dijo Adante Pointer, abogado de la familia de Mario González. “Ya que es claro que actuaron con intención violando sus políticas, su entrenamiento y la ley.”