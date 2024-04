“Le dio como un animal”: lo hospitalizan tras ser golpeado mientras lo arrestaban

Una familia del sur de la Florida dice que vivió momentos de angustia e impotencia cuando la policía de Miami-Dade golpeó a su hijo, hasta dejarlo inconsciente, al arrestarlo tras un incidente de violencia doméstica dentro de una lavandería.

"Él estaba dominado y con esta parte del codo, le dio le dio como un animal. No había razón para que lo golpearan de esa manera", dijo José Díaz, quien grabó con su teléfono el momento del arresto de su hijo, Wilber Díaz.

Según el reporte policial del arresto, las autoridades llegaron a la escena tras un incidente de violencia doméstica entre Wilber Díaz y su esposa. El padre del joven asegura que intentó advertirles a los oficiales que su hijo tiene problemas mentales, pero no lo escucharon.

"Veo que lo tenían en el piso, golpeándolo. Corrí, hice la grabación y les grité que lo soltaran, ya lo tenían en el piso, dominado, boca abajo e indefenso", dijo Díaz.

Según el reporte policial del arresto, el detenido se resistió reiteradamente a las autoridades, no siguió sus instrucciones por lo que el oficial se vio forzado a golpear la espalda del detenido.

"Él tiene problemas que con poco se altera. El oficial me gritó, así de frente, que no tenía nada que hablar conmigo, que me saliera porque si no, me iba arrestar", afirmó Díaz.

Tras ser sometido, el acusado quedó inconsciente, como detalla el reporte policial, por lo que fue transportado a un hospital del área, mientras sus padres gritaban desesperados.

En medio de la conmoción la madre del joven también tuvo que ser hospitalizada, según relató su esposo.

"A causa de todo ese drama, que mi esposa grita en el video que lo suelten, a ella le dio un ataque al corazón. Está hospitalizada desde el miércoles hasta hoy, grave en el hospital recuperándose, por culpa de esta golpiza que le dieron a mi hijo", señaló Díaz, quien afirmó que sólo quiere justicia.

"Si hay justicia, si hay leyes para el civil, que también haya justicia para ellos que son la autoridad. No porque son la autoridad tienen el derecho de agarrarlo a uno como un animal", dijo.

En un comunicado enviado a Telemundo 51, el Departamento de Policía de Miami-Dade informó que "nuestra Oficina de Cumplimiento Profesional está investigando el asunto, por lo tanto, no podemos proporcionar ninguna información hasta su conclusión”.