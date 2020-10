California se prepara para posibles interrupciones y amenazas en centros de votaciones

Con una nación dividida al límite a medida que se acerca el día de las elecciones, California advierte a los funcionarios locales que se preparen para la interrupción en los lugares de votación y los posibles casos de votantes intimidados para emitir su voto.

En un memorando a los funcionarios electorales del condado esta semana, la oficina del secretario de estado les recordó que es un delito que cualquier persona posea un arma de fuego en un lugar de votación o en las inmediaciones, a menos que lo autoricen las autoridades, y también es ilegal amenazar a alguien en un intento de disuadirlos de votar.

El memorando de Jana M. Lean, jefa de la división de elecciones estatales, alentó a los funcionarios locales a ponerse en contacto con la policía o la Patrulla de Caminos de California "para garantizar la preparación".

La votación anticipada para las elecciones del 3 de noviembre comenzó esta semana en el estado más poblado del país, que tiene 21,2 millones de votantes registrados, alrededor de 3 millones más que en 2016.

La oficina de la secretaría de estado dijo que el memorando no era algo que la agencia hubiese emitido a los funcionarios locales en elecciones anteriores. Se produce cuando el presidente Donald Trump ha estado instando a sus seguidores a ir a las urnas y "observar con mucha atención". Un asesor de Trump en el campo de batalla de Wisconsin ha dicho que espera una observación de las encuestas más agresiva.

Trump perdió California por más de 4 millones de votos en 2016 y se espera que sea derrotado nuevamente: es muy impopular en el estado fuertemente demócrata. Pero ambos partidos están peleando por escaños competitivos en la Cámara y propuestas de votación contenciosas sobre derechos laborales, impuestos y crimen y castigo.

Las campañas presidenciales, trabajando en conjunto con los partidos Republicano y Demócrata, están reclutando agresivamente voluntarios en todo el país para vigilar los lugares de votación. El exvicepresidente Joe Biden dijo a los asistentes a un evento de recaudación de fondos en julio que su campaña tiene 600 abogados y 10,000 voluntarios listos para garantizar que los votantes puedan votar.

En el condado de Ventura, California, se está llevando a cabo la capacitación de voluntarios, dijo el presidente del Partido Republicano del condado, Mike Osborn. “Estamos desplegando personas principalmente para asegurarnos de que las boletas se manejen correctamente”, dijo Osborn.

En el condado de Los Ángeles, hogar de 10 millones de personas, los demócratas tendrán un centro de llamadas para que los votantes llamen por teléfono en caso de problemas, además de enviar monitores a los lugares de votación.

El partido del condado está "absolutamente" preocupado por la posible intimidación, dijo el presidente del partido, Mark González.

En la mayoría de los estados se permite monitorear los votos en los lugares de votación, pero las reglas varían.

Otra preocupación para los demócratas: es la primera elección en casi 40 años en la que el Comité Nacional Republicano no está excluido de las actividades coordinadas de monitoreo de encuestas. Los demócratas temen que eso pueda abrir la puerta a la intimidación de los votantes, razón por la cual los tribunales han prohibido en gran medida a los republicanos monitorear las elecciones desde principios de la década de 1980.

Según la ley de California, es un delito grave si una persona "hace uso o amenaza con hacer uso de cualquier fuerza, violencia o táctica de coerción o intimidación" para disuadir a cualquier persona de votar o obligarla a hacerlo. Es legal que los ciudadanos observen la votación en persona, pero la ley estatal prohíbe la intimidación o la colocación de guardias de seguridad en los lugares de votación.

El secretario de Estado de California, Alex Padilla, un demócrata, dijo que esperaba unas elecciones seguras, pero los 58 condados del estado deben estar preparados para posibles problemas, incluidos los esfuerzos para amenazar o acosar a los votantes o desafiar el derecho de voto de alguien.

La intimidación de los votantes puede incluir amenazas de daño físico o blandir armas. Su oficina tendrá monitores electorales en todo el estado, lo cual es una rutina en las elecciones.

Los votantes “deben tener la seguridad de que estamos en estrecho contacto con los funcionarios electorales de todo el estado y que abordaremos cualquier problema”, dijo Padilla.

Si surge una disputa o interrupción, el memorando sugiere que "la mayoría de los incidentes se pueden difundir de manera efectiva ... con una conducta tranquila y un enfoque que advierte a las personas que están involucradas en una actividad prohibida que viola la ley estatal".

El memorando señaló que muchas oficinas electorales del condado ya se han puesto en contacto con la policía local para proporcionarles ubicaciones para las urnas y las urnas "en caso de que haya una situación en la que se necesite la aplicación de la ley".

En el condado de Orange, donde los republicanos buscan recuperar cuatro escaños de la Cámara perdidos en 2018, el registrador Neal Kelley dijo que no había visto ningún indicio de un mayor nivel de amenaza este año en comparación con otras elecciones, pero “simplemente no nos estamos sentando a decir no va a suceder. ... Estamos planeando ".

Los investigadores de la oficina del fiscal de distrito del condado estarán disponibles el día de las elecciones, si es necesario. En elecciones pasadas, Kelley dijo que ha habido ejemplos de votantes que han sido bloqueados en los lugares de votación o han intentado intimidar a los votantes.

Con un extenso sistema de radio en su lugar, "podemos responder ... en siete minutos, aproximadamente, a cualquier centro de votación en cualquier parte del condado", dijo.

La oficina también se coordina con el FBI y otras agencias federales, que vigilan la actividad inusual en línea que podría sugerir un problema.

En cuanto a la posible intimidación, "la conclusión para mí es hacer correr la voz a los votantes de que no la vamos a tolerar", dijo Kelley.