Adultos indocumentados podrán contar con Medical en California

A partir de enero de 2024, el programa de seguro médico de california, Medical, expandirá sus criterios de elegibilidad para que adultos indocumentados, entre los 26 y 49 años, también puedan contar con esta cobertura.

“Que vivan en el estado de California, que sus ingresos estén dentro de lo requerido para el programa y depende de la cantidad de personas en el hogar también”, explicó María Romero Mora, vocera del Departamento de Medical de California.

Se trata de la expansión más reciente de la política sanitaria que el gobernador Newsom llamada “Acceso Universal”.

Aunque el programa no impone barreras por estatus migratorio, sí tiene requisitos de ingresos, por ejemplo, una familia de 4 integrantes no debe tener ingresos mayores a los $41,400mil al año, pero si no cumples con los requisitos antes mencionados aún puedes obtener un seguro médico.

“No quiere decir que no califique para nada, puede calificar para Medical con costo, que es mejor no tener el programa de medical tiene muchos otros programas”, dijo Mora.

Con esta póliza no solo podrían tener visitas médicas sino también acceso a cuidados preventivos y para los pacientes de la tercera edad, otros beneficios más amplios.

“A las personas que necesitan las agarraderas para entrar a su hogar o personas que necesitan ayuda con el mandado, ayuda con equipo que solo está en los hospitales, se les puede proveer”, afirmó Mora.

Se estima que unos 700,00 inmigrantes indocumentados puedan beneficiarse. Este número incluye a quienes ya tienen Medical restringido o Medical de emergencia, esas personas serán inscritas de forma automática en el programa.

“Quienes ya están inscritos también podrían recibir un paquete para seleccionar un plan, ya que en algunos condados el servicio se está cambiando”, aseveró Michelle Retke, vocero del Departamento de Servicios de Cuidado de Salud de California.

En cuanto al temor de solicitar el beneficio por repercusiones migratorias.

“Toda persona que es elegible para Medical no es carga pública y no se le va a tomar en cuenta para algún cargo de inmigración”, añadió Mora.

Las solicitudes para inscribirse se pueden completar en línea, por teléfono o en persona en clínicas y organizaciones certificadas.

Puedes llamar al (800) 300-1506 o visitar https://www.coveredca.com/apply/.

También recuerda que los ingresos anuales de elegibilidad van cambiando cada año, por lo que si te han negado Medical en el pasado, la recomendación es que vuelvas a solicitarlo.