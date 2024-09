¿Sabías que tus deudas médicas ya no afectarán tu informe crediticio? Te explicamos

Miles de californianos se verán beneficiados por una nueva ley estatal SB-1061 que eliminará la mayor parte de las deudas médicas del informe crediticio.

“Es una ley muy importante y muy benéfica para muchos de los consumidores porque, si no saben, cuando uno va de emergencia y no tiene seguro médico automáticamente le cobran y muchas personas no prestan atención a esa deuda médica que tienen y por lo general eso iba a una agencia de colección y quedaba en su historia de crédito”, explicó Dairo Romero, experto en economía.

Estas deudas médicas eran unas de las responsables de disminuir el puntaje del historial de crédito de los deudores y los expertos recomiendan tener ese reporte con el número más alto posible.

Además, con un mal crédito los consumidores tienden a ser rechazados cuando piden financiamiento para un carro o cuando buscan un apartamento donde vivir.

Esta nueva ley estatal permitirá que las agencias multinacionales de crédito como Equifax, Experian y Transunion no incluyan esas deudas médicas que no se pagaron.

“No van a contar con esa información que tuvo ese problema con ese acreedor, con ese centro médico u hospital. Entonces al no estar más en ese reporte de crédito es una buena noticia porque ya no va a contar eso y solamente va a contar las otras cuentas que ha tenido y que ojalá las haya manejado bien como las tarjetas de crédito o lo préstamos personales”, indicó Romero.

Se calcula que 4 de cada 10 californianos tienen una deuda médica pendiente y que esto afecta de forma desproporcionada a pacientes latinos y negros de bajos recursos según lo indica la fundación California Healthcare así que los expertos piden siempre mantener un buen puntaje de crédito.

“Recuerden que eso al final se traduce en ahorros y no tiene que pagar tantos intereses y va a tener acceso a crédito para su futuro financiero”, dijo Romero.