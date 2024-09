Newsom busca medidas para evitar el continuo aumento de la gasolina en California

Legisladores de California volverán en una sesión especial después de que concluyan su año legislativo el sábado para debatir las medidas propuestas por el gobernador Gavin Newsom destinadas a reducir los aumentos de precios de la gasolina en las gasolineras.

Newsom convocó a la Legislatura a una sesión especial el sábado después de que los demócratas en la Asamblea rechazaran sus esfuerzos para aprobar el paquete de energía que dio a conocer esta semana. California debe actuar ahora para "prevenir aumentos de precios el próximo año y más allá", dijo.

"Debería ser de sentido común que las refinerías de gas planifiquen con anticipación y repongan los suministros cuando dejen de funcionar por mantenimiento para evitar aumentos de precios. Pero estos aumentos de precios son en realidad aumentos de ganancias para las grandes petroleras, y están usando las mismas viejas tácticas de miedo para mantener el status quo", dijo en un comunicado.

Los californianos pagan las tarifas más altas en las gasolineras del país, con un promedio de $4.64 por galón para la gasolina regular sin plomo, en comparación con el promedio nacional de $3.33, según AAA. Las facturas de electricidad en el estado también casi se duplicaron en la última década y se espera que sigan superando la inflación hasta 2027, mientras California se apresura a dejar de usar combustibles fósiles.

Las propuestas y la posibilidad de una sesión especial han dividido a los demócratas, que tienen una supermayoría en la Legislatura.

El presidente de la Asamblea, Robert Rivas, dijo que sus miembros querían que la sesión especial permitiera más tiempo para considerar las propuestas y aplaudió la decisión de Newsom de convocar una sesión especial. Pero los miembros del Senado, incluidos los republicanos, se opusieron a la idea de regresar a Sacramento para trabajar más después de la fecha límite legislativa del sábado.

El presidente pro tempore del Senado estatal, Mike McGuire, dijo en una declaración en respuesta a Newsom que el Senado "no convocará una sesión especial este otoño, pero esperamos continuar las conversaciones con el gobernador y el presidente sobre este tema crítico en los próximos días y semanas". En cambio, quiere que la Legislatura apruebe el paquete que Newsom apoya el sábado.

No está claro de inmediato cuándo comenzará la sesión especial y cuánto durará. Como el Senado se niega a reunirse, no está claro cómo lo procesará la Legislatura. El veterano cabildero Chris Micheli dijo que no hay ningún mecanismo para obligar a una cámara a convocar una sesión especial, pero el gobernador aún podría llevar al Senado a los tribunales.

No es la primera vez que Newsom intenta presionar a la Legislatura para que apruebe regulaciones sobre el petróleo y el gas. El demócrata convocó una sesión especial en 2022 en un esfuerzo por aprobar un impuesto a las ganancias de las compañías petroleras. Luego dijo que quería una multa, no un impuesto. La ley que terminó firmando meses después dio a los reguladores estatales el poder de penalizar a las compañías petroleras por ganar demasiado dinero.

En el centro de la lucha política se encuentra un proyecto de ley que exige que las refinerías de petróleo mantengan un inventario mínimo de combustible, con el objetivo de evitar picos de precios de la gasolina.

El precio de la gasolina comienza a aumentar cuando las empresas tienen muy poco suministro disponible, dijeron los partidarios, y la medida podría ayudar a los conductores a ahorrar millones de dólares. Pero la Asociación de Petróleo de los Estados del Oeste dijo que el proyecto de ley empujaría a las refinerías a retener los suministros y perjudicaría a los consumidores.

“Cuando se retienen los suministros, los costos suben”, dijo el portavoz de la WSPA, Kevin Slagle.

Hubo 63 días entre junio y octubre del año pasado en los que las refinerías de California mantuvieron menos de 15 días de suministro de gas, según la Comisión de Energía de California. Eso fue un aumento en comparación con los 49 días durante el mismo período en 2022 y los 35 días en 2021.

Los legisladores también tenían preocupaciones con una propuesta para dar a los hogares un reembolso único por las facturas de electricidad y uno para agilizar los proyectos de energía renovable. Ya enviaron a Newsom un proyecto de ley a principios de esta semana para restablecer la energía a los hogares que anteriormente no podían pagar sus facturas de electricidad.

El senador republicano Kelly Seyarto dijo que las propuestas de Newsom eran “ridículas” y apoyó la decisión de McGuire de no reunirse para la sesión especial.

La sesión especial es necesaria, dijo el presidente del Caucus Demócrata de la Asamblea, Rick Chavez Zbur, que forma parte del Comité de Servicios Públicos y Energía. La propuesta para abordar la asequibilidad de la energía se presentará nuevamente en la próxima sesión, dijo.

La sesión especial se centrará en reducir los picos de precios de la gasolina en las estaciones de servicio.

“Todo el bloque de la Asamblea está comprometido a trabajar con el gobernador para asegurarnos de que estamos reduciendo los precios de la gasolina y abordando la asequibilidad de la energía en el estado”, dijo Zbur. “Es algo que debemos hacer con urgencia, pero también requiere que lo hagamos bien”.