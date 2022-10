Mexicana aboga por los derechos de los inmigrantes en el Área de la Bahía

Ímpetu, fortaleza y dedicación describen a Beatrice Cárdenas-Duran, una mujer que sin pedir nada a cambio ha salido adelante no solo por ella si no por la comunidad inmigrantes de San Francisco.

A sus 75 años, Beatrice ha logrado conseguir ayuda a millones de personas y por eso ha recibido reconocimientos que demuestran su ardua labor.

“Nací en Mexicali, Baja California, y llegué a los Estados Unidos cuando tenía 12 o 13 años, de ahí hice el grado 7 sin poder hablar inglés o entender nada, pero esa fue mi intención desde el principio”, recordó Beatrice.

Sin dudarlo, esta activista continuó sus estudios hasta que ingresó a la Universidad de California en San Francisco y desde ese momento se involucró en la política y activismo junto a su esposo.

“Cuando yo me casé con mi esposo, mi esposo es de color, había esas miradas, lo que la gente pensaba”, dijo Beatrice.

Su activismo se enfocó en la diversidad y derechos de los inmigrantes, fueron décadas de trabajo por su comunidad y crear una familia, sin embargo, fue diagnosticada con leucemia.

“Entonces tenía ciertos dolores y no me sentía bien a ver qué es lo que está pasando y el doctor me hizo la prueba y salió que tenía leucemia”

El diagnostico más que afectarla fue el motor que la motivó a luchar, decidió volver a estudiar, esta vez por su maestría que obtuvo en el 2018 a sus 71 años.

Gracias a su conocimiento y a sus ganas de seguir adelante, esta activista ha motivado nuevas legislaciones a nivel nacional y en el Área de la Bahía.

“Mi medicina cuesta $7,000 por 7 días sin el seguro no hubiera podido pagarlo,

La disparidad en nuestras comunidades es poder ver a doctores, poder tener nuestra medicina y esta es mi guerra”, aseguró Beatrice.

Beatrice siente orgullo de todos sus logros, incluyendo el hecho de acudir hasta Washington DC para dar su testimonio ante el congreso.

“Sería dificultoso elegir porque todas las legislaciones que se han hecho leyes han sido especialmente importantes por ejemplo una senadora estatal que hizo una legislación para hacer un departamento donde personas podían donar medicinas de quimio que ya no usaban, pero todavía pueden dármela a otra persona”, indicó la activista.

En San Francisco honraron su trabajo dedicando el día 16 de enero como el día de Beatrice Cárdenas-Duncan, en el 2012 el presidente Obama le entregó un certificado a sus méritos y hace sólo un mes la Asociación Nacional del Cáncer le dio uno de los más altos reconocimientos.

“Quiero demostrar que no importa qué edad tenemos o que enfermedades tenemos, que podemos alcanzar todo lo que queramos y todo está disponible y cómo mexicana para mi es un orgullo”, afirmó Beatrice.

Hace ocho años su esposo falleció y Beatrice cada día continúa con los tratamientos para combatir el cáncer. Espera su historia motive a los jóvenes latinos a vincularse a estas organizaciones que están abogando por nuestras comunidades y que las nuevas generaciones continúen su lucha.

“Mi vida está en paz y a veces digo si no me voy al cielo, ahorita estoy en el cielo, así que ¿qué más puedo pedir?”, finalizó Beatrice.