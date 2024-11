Viajeros extremos: ¿cómo afecta tu salud pasar horas manejando para ir o volver de tu trabajo?

Muchos residentes del Área de la Bahía son considerados como “viajeros extremos” ante la cantidad de horas que pasan haciendo el trayecto para llegar o volver de sus trabajos.

Aunque puede parecer fácil, este tipo de rutinas puede afectar la salud de estos viajeros extremos.

Claudia Sánchez vive en Pittsburg, trabaja en San Francisco y es una viajera extrema.

“Mi rutina es me levanto a las 3:30 a.m., de lunes a viernes”, aseguró Claudia. “En la mañana salgo a las 4:20 a.m., para llegar a las 6:15 a.m., estamos hablando de dos horas prácticamente”.

Es decir, gasta 60 minutos o más en cada trayecto para ir o volver de su trabajo, ella lo hace usando el Bart y su carro.

“Y en la tarde salgo a las 2:00 p.m., llegando a la casa a las 3:50 p.m., estamos hablando de 4 horas diarias”, expresó Claudia.

Después de 15 años en esta rutina, siente que su cuerpo le empezó a pasar factura, en forma de dolor.

“Todos los huesos, no sé si es parte de eso, pero me duele todo el cuerpo”, indicó Claudia.

Luz Villegas vive en Antioch y trabaja en San Francisco, en promedio conduce entre 5 a 6 horas al día

“Tengo migrañas, el dolor de espalda, lo que viene siendo la columna porque uno pasa sentado mucho tiempo”, dijo Luz.

Diversos son los problemas que se pueden generar en el cuerpo, por pasar muchas horas sentado o manejando.

“De hecho se puede llegar a comparar como si estuviéramos fumando”, aseguró Ian Shapiro, doctor y director de Asuntos Médicos Altamed.

Problemas que pueden afectar el corazón, las venas y otros órganos.

“Un ejemplo claro es el aumento de posibilidad de tener coágulos en la sangre que pueden llegar al corazón, pulmones y otras partes del cuerpo”, aseveró Shapiro.

El riesgo de vida más sedentario además aumenta la posibilidad de sufrir presión alta y ganar peso, por eso la recomendación es:

“Hacer paradas o escalas para mover las piernas o estirar la espalda porque al estar en una misma posición puede tener problemas de dolor muscular y aledaños, ósea ya con solo ver el cuadrito decirme 2 horas y 20 ya la mente se estreso”, añadió Shapiro.

Pero no solo su salud física, sino también mental puede ser afectada.

“La mayoría se ponen ansiosos por la falta de control que tienen en su jornada larga, crea mucha frustración, ansiedad y con la ansiedad puede venir depresión y ese es el problema”, explicó Sergio Gonzalez, médico en salud mental de Kaiser Permanente.

Por ello es importante estar atentos a los síntomas.

“Siempre empieza con un cambio de humor, no quieren hacer cosas, les falta energía”, dijo Gonzalez.

Es recomendable concientizarse de que no puede cambiar la distancia que va a manejar, y tomar acción.

“Tratar de vivir en la situación, que hacer durante ese tiempo, distraerse. Ahorita hay libros en audio que son fabulosos que pueden oírlos y tener esa pacificidad”, aseveró Gonzalez.

Además de esto, es importante tener una dieta balanceada, hacer ejercicio y dormir bien.