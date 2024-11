Miles de trabadores del sistema UC se declaran en huelga en la Bahía

Decenas de miles de trabajadores de la Universidad de California abandonaron sus puestos de trabajo el miércoles para iniciar una huelga de dos días por los salarios y las condiciones en sus instalaciones médicas y campus.

A partir de la medianoche, alrededor de 40,000 trabajadores de servicios y atención al paciente de todo el sistema abandonaron los hospitales y otros campus, incluidos UC Berkeley, UCSF y UC Santa Cruz, según AFSCME Local 3299. Hay un plan en marcha para que algunos trabajadores regresen en caso de una emergencia.

AFSCME Local 3299 es el mismo sindicato que abandonó sus puestos de trabajo en 2018 para presionar por mejores condiciones y un mejor contrato. El contrato existente para los trabajadores de atención al paciente expiró a fines de julio y el contrato para los trabajadores de servicios expiró el 31 de octubre.

Los trabajadores en huelga incluyen a aquellos que tratan a los pacientes, limpian las instalaciones y sirven comida a los estudiantes en las cafeterías del campus.

Un portavoz del sindicato, Todd Stenhouse, dijo que las instalaciones tienen poco personal, los empleados están sobrecargados de trabajo y los salarios no se mantienen al día con el costo de vida. El sindicato presentó recientemente una denuncia ante la Junta de Relaciones Laborales Públicas de California para obligar a los negociadores de la UC a negociar de buena fe.

"Han negociado de mala fe", dijo Stenhouse. "Se han presentado sin preparación, sin responder, dijeron que no tenían autoridad para negociar. Incluso llegaron al extremo de imponer cientos de dólares en aumentos de la atención médica a trabajadores que ya no pueden pagar el alquiler, que no pueden permitirse poner comida en la mesa".

Los funcionarios de la UC refutaron esa afirmación en una declaración que dice en parte: "De enero a mayo, los equipos de negociación de la Universidad de California y la AFSCME se reunieron 22 veces y trabajaron en colaboración en propuestas para los empleados de la UC representados por la AFSCME".

La declaración de la UC agregó que su propuesta aumentaría el salario de los miembros del sindicato en un promedio de 26% durante cinco años y ofrecería créditos para compensar los costos de atención médica en algunos casos.