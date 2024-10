Aumentan robos de cadenas de oro en el Área de la Bahía

Una televidente contactó a Telemundo 48 para denunciar que fue víctima de robo la semana pasada en San José.

La víctima es una persona mayor y relató que que los sospechosos lograron su confianza al preguntarle si sabía dónde quedaba una iglesia

“El viernes pasado salí de aquí de hacer ejercicio y pues todo tranquilo, esta es un área muy tranquila, no pensé nada malo”, aseguró la víctima quien prefirió no ser identificada.

Pero ese día, la señora fue víctima de robo.

La policía de San José dijo que ocurrió un poco después de la 1:00 p.m., sobre la cuadra 2,400 Alvin Avenue.

“Puse mi bolso y me regresé a hacer algo, entonces ellos llegaron y pusieron exactamente aquí, era un carro van blanca”, indicó la víctima.

La mujer aseguró que la engañaron para robarla.

“Me dijeron que fuera y ella me dijo ´quiero ir a la iglesia porque yo amo a tu virgen maría´ y me dio confianza”, aseveró la víctima.

Ella dijo que se trató de un hombre y una mujer.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

“Ella me jaló la mano y me la besó, y me dijo esta cadena es para ti y me la puso”, narró la víctima.

Fue entonces cuando los sospechosos huyeron y se dio cuenta que no tenía su cadena.

“Una cadena de oro de 14 kilates y un dije muy antiguo de cuatro hojas, era muy significativo lo tenía por más de 20 años”, afirmó la mujer.

Autoridades nos informaron que el Área de la Bahía recientemente ha visto un aumento de robo de cadenas, aseguraron que los lugares predilectos de estos criminales son los centros comerciales y los complejos de apartamentos.

Por eso le piden a la comunidad:

Evita exhibir y llevar grandes sumas de dinero o joyas valiosas en público

Está alerta, presta atención a quién está a tu alrededor

Si sientes que te están siguiendo, cambia de dirección o cruza la calle

Si la persona persiste, corre al lugar más cercano donde encuentres gente

Nunca enfrentes al criminal

Coopera, tu vida es más valiosa

Sé un buen testigo, trata de memorizar cómo luce el sospechoso y qué auto maneja

Si tienes información sobre este caso u otro similar llama a la policía.