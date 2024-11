Cuántas pulgadas de lluvias caerán en la Bahía debido al río atmosférico

El sistema de fuertes lluvias que afecta al Área de la Bahía dejará varias pulgadas de agua al norte de la región, según el Según el Servicio Meteorológico Nacional.

En algunas localidades de las montañas costeras al norte podrían caer entre 10 y 15 pulgadas de lluvia de miércoles a viernes, mientras que en las localidades al sur de la Bahía es posible que solo caiga una pulgada de precipitación durante ese período.

A continuación, te mostramos la cantidad de lluvia que caerá en algunas áreas de la región:

We'll continue to see impacts linger across the Bay Area and Central Coast through Friday. The heaviest rainfall is anticipated across the North Bay, where 10-15" of rainfall are forecast. This will result in an increased flood threat. Be sure to avoid flood prone areas! #cawx pic.twitter.com/0C63i8RimG