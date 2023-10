Multitudinarias protestas en la Bahía por el conflicto entre Israel y Hamas

Decenas de personas protestaron durante el fin de semana en varias ciudades del Área de la Bahía debido al conflicto entre Israel y Hamas que ha dejado a miles de personas muertas.

La tensión se sintió en San Francisco cuando los manifestantes aseguraron que la guerra no es un problema de blanco y negro.

"Creo que realmente lo importante ahora es que el mundo centre su atención en las atrocidades hacia su gente", indicó Hanoch Rabin, residente de Cupertino.

Se estima que 1,000,000 de los residentes en Gaza han sido desplazados en los últimos 7 días a medida que el conflicto con Israel escaló, esto según una organización de las Naciones Unidas que trabaja con refugiados.

Los asistentes aseguraron que los israelitas no quieren ver a palestinos inocentes lastimados, y que esto no se trata de política, religión, o terreno, si no de supervivencia. El gobierno israelí tiene la obligación de mantener a su ciudadanía a salvo.

Por otra parte, en San José, otra multitud marchó a favor de la liberación de palestina y algunos compararon la situación con la historia de Latinoamérica.

“Nosotros como mexicanos, como mexicas, tenemos la responsabilidad de defender a un pueblo que está luchando por su tierra, por su vida, y nosotros como mexicanos también tenemos la misma historia porque también nos arrebataron casi la mitad de nuestro territorio, hicieron lo mismo”, explicó Cetlalnina Ortiz, manifestante.

También criticaron el apoyo del gobierno estadounidense hacia Israel, muchos piden que el presidente Joe Biden intervenga para prevenir más violencia en Gaza.

Así mismo, según la Prensa Asociada más de 4,000 vidas se han perdido desde el ataque de Hamas el pasado fin de semana, de los cuales 30 de ellos eran estadounidenses.