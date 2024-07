¿Es recomendable ejercitarse durante una ola de calor extremo?

Hacer ejercicio ofrece muchos beneficios para la salud, es más, a algunas personas no les importa si hay extremo calor ya que no les gusta romper esa rutina diaria.

Pero ¿Qué es lo que sugieren los expertos?

“El cuerpo se puede sobre calentar y causar problemas cardiovasculares tan severos que hasta puede causar la muerte”, explicó Sergio A. González, médico.

González indicó que muchos toman a la ligera este importante dato y deben de entender que cuando el cuerpo se calienta por encima de los 102 grados Fahrenheit el cerebro les dice a los músculos que trabajen menos y la persona empieza a sentir fatiga.

“Si va a hacer alguien ejercicio por más de 20 minutos, cada 20 minutos de ejercicio requiere una taza de agua mientras está haciendo el ejercicio. Segundo, si se puede hacer ejercicio en vez de en el sol directo hacerlo en la sombra. Tercero, no hacer ejercicio muy vigoroso”, dijo González.

Así que si te ejercitas, hazlo de forma moderada especialmente entre las 10:00 a.m., y 4:00 p.m., y no uses ropa cerrada, lleva pantalones cortos y prendas de algodón y aquellos en sus 20 o 30 años que piensen que el calor no les afecta, pueden tener consecuencias.

“Si, la edad tiene una variante importante. Los jóvenes, la juventud siempre tenemos energía, o bueno, tienen energía y pueden falsamente creer que pueden tolerar algo, pero las mismas señas aplican”, afirmó González.

Según el médico experto cualquier persona sin importar su edad y bajo extremo calor podría experimentar estos síntomas ya sea por el agotamiento por calor o también por el golpe de calor.

Si muestras este cuadro de salud toma las medidas necesarias o acude a un hospital.

Para evitar un golpe de calor toma mucha agua, descansa, evita actividades fuera de casa y ponte a la sombra el más tiempo posible. Préstale atención a los niños o personas mayores o delicadas de salud.

“Y encima de eso en géneros, las mujeres también, por el cuerpo y la distribución de músculo, etc, cargan menos líquidos en sus cuerpos y se pueden deshidratar más fácil. Así que, más atención también para las mujeres”, dijo González.