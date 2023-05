Mariachi Nueva Generación el grupo musical que alegra al publico hispano de la Bahía

Un grupo de mariachis se han encargado por más de 20 años de alegrar al público hispano del Área de la Bahía.

Mariachi Nueva Generación cuenta con integrantes que a través de su música le alegran el día a cualquiera.

"Porque es la música más bonita del mundo, súper alegre, se adapta a todo como le digo tenemos todo tipo de eventos", indicó Salvador García, integrante del grupo musical.

Salvador nació en Michoacán, México, y desde pequeño siempre quiso ser músico.

"Pero mi papa no me dejaba ser músico, porque en la historia de mis tíos había músicos que les gustaba mucho tomar y no trabajan mucho, trabajan un fin de semana y otros tres días borrachitos, entonces decía mi papá la música es para bobones", dijo Salvador.

Y aunque su padre pensaba de esa manera, ya son 20 años de experiencia como mariachi.

Incluso han compartido el mismo escenario con artistas conocidos como Los Tigres del Norte, entre muchos otros.

"Nueve eventos hemos estado con ellos, con Yolanda del Río también hemos tenido muchos eventos, Lupita Infante, tenemos ya somos los artistas más acompañamos aquí en el Área de la Bahía", indicó Salvador.

Durante el año ellos aseguran trabajar sin descanso en funerales, bodas, serenatas, pedidas de mano, el Día de la Virgen de Guadalupe y por supuesto el Cinco de mayo.

"Aquí se celebra más como una excusa para disfrutar algo de fiesta", indicó Salvador.

Sin duda alguna la pandemia fue un tiempo muy difícil para el mariachi, pues la gente empezaría a cancelar varios eventos.

"No hay eventos, vivimos de los eventos, entonces gracias a unos pequeños ahorros porque no había nada", aseguró Salvador.

Pero ahora, el panorama ha mejorado y su público no para de pedir esas canciones que solo ellos saben cantar.

"El Rey, Cielito Lindo , realmente muchas canciones que vienen de nuestros abuelos, de nuestros padres", expresó Eduardo García, integrante del grupo musical.

Y como Mariachi Nueva Generación asegura las notas, letras , y el sonido del mariachi seguirán conquistando al mundo entero.

"Está en todo el mundo, en España , Colombia, buenos músicos de mariachis en todas partes del mundo", aseveró Salvador

Ellos seguirán vistiendo su traje y seguirán alegrando los corazones de su público hispano.