Joven hispano estudiará leyes en Stanford con el objetivo de ayudar a inmigrantes en el Área de la Bahía

Un joven hispano, de 21 años, fue aceptado por la Universidad de Stanford donde estudiará leyes con el objetivo de servirle a la comunidad inmigrante.

“Quiero prepararme para ser el mejor abogado para mi comunidad”, aseguró Isidro Zúñiga.

Pero su historia, aseguró, no comienza en Stanford, sino a pocas millas de allí.

“Este vivero está aproximadamente a 3 millas del campus de Stanford”, dijo Isidro.

En este campo abierto donde trabajaron su padre y su abuelo sembrando sueños que hoy dan frutos.

“Llegaron a este país, sin un dólar en su bolsa, pero con una ilusión de proveer para su familia y para darle una oportunidad a la siguiente generación”, indicó Isidro.

Oportunidad que él no desaprovechó y a sus 21 años está por comenzar sus estudios para convertirse en abogado. Quiere defender los derechos de inmigrantes como sus padres, que llegaron de Hidalgo, México.

“Mi madre pasó por el proceso del perdón y eso ocasionó que ella saliera del país, y ella podría haber quedado fuera del país por los próximos 10 años de mi vida, y en ese momento es que me di cuenta de las leyes de este país y que no son favorables para los inmigrantes”, aseveró Isidro.

Ahora su madre es ciudadana. Isidro estudió Ciencias Políticas en USC, donde en 2022 formó la organización universitaria Latino Students In Law, que ya reúne a más de 150 miembros.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

“Porque yo vi que hacía falta recursos especializados para la comunidad latina queriendo entrar a la profesión de leyes”, añadió Isidro.

Y tras graduarse en el sur de California, decidió volver a casa y a partir de agosto, en este templo del saber, comenzará su carrera para un día ser abogado y según él, tiene las herramientas para lograrlo.

“Creo que los hijos de migrantes tenemos una cualidad diferente, una herramienta que nos ayuda día con día y es el ver el esfuerzo los sacrificios que nuestros padres hicieron para llegar este país. Yo personalmente veo cómo mis padres se esfuerzan limpiando departamentos y eso me da la habilidad de reconocer lo que es el trabajo duro y no tenerle miedo al esfuerzo y a la perseverancia. Esa es una cualidad que muchos estudiantes no tienen”, puntualizó Isidro.