Advertencia por inundaciones costeras, tormentas eléctricas y granizo en el Área de la Bahía

El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido advertencias de inundaciones costeras y fuerte oleaje para la costa desde Point Reyes hasta el sur de Big Sur. Estas advertencias están vigentes hasta el mediodía del martes.

En esas áreas podría haber olas de entre 30 y 35 pies y hasta 40 pies en algunos lugares como Mavericks en Half Moon Bay.

Autoridades indicaron que el público debe mantenerse fuera del agua y evitar los embarcaderos, muelles o infraestructura junto a la playa.

También podría haber inundaciones cerca de las costas por lo que se le hizo un llamado a las personas para que tomen precauciones y no conduzcan a través de agua estancada.

Así mismo, para el martes se pronostican tormentas eléctricas aisladas o dispersas en la mayor parte del Área de la Bahía. El período más probable en el que estas ocurran seria a partir del lunes en la noche. Es posible que haya relámpagos, ráfagas de viento de hasta 50 mph y granizo del tamaño de monedas de un centavo.

