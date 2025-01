Líderes locales de la Bahía reaccionan ante toma de posesión del presidente Donald Trump

Desde plantar una bandera estadounidense en Marte hasta negar la existencia de personas trans o señalar una posible intervención militar en Panamá y México, el presidente Donald Trump prometió el lunes una acción rápida para "hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande" durante su segunda presidencia.

Las reacciones de los líderes políticos del Área de la Bahía incluyeron promesas de buscar puntos en común en aras del buen gobierno y críticas a las "lloriqueos" de Trump y su "oscura" visión para el país.

El día en que juró como el 47.º presidente del país, el equipo de Trump envió un documento de una página que enumeraba varias de sus prioridades que, cuando se combinaron con su discurso del día de la inauguración, incluyeron varios temas que han sido comunes a lo largo de su exitosa campaña para recuperar la Casa Blanca.

Frente a una audiencia que incluía a tres de las personas más ricas del mundo - Jeff Bezos, Mark Zuckerberg y Elon Musk - Trump arremetió contra "un establishment radical y corrupto" que ha "extraído poder y riqueza de nuestros ciudadanos, mientras que los pilares de nuestra sociedad yacen rotos y aparentemente en completo deterioro".

Trump dijo que firmaría varias órdenes ejecutivas, incluida una declaración de estado de emergencia en la frontera sur, y que enviará unidades militares a la región para ayudar "en el proceso de devolver a millones y millones de extranjeros criminales a los lugares de donde vinieron".

Mientras se refería a sí mismo como un "pacificador", Trump dijo que expandiría el territorio estadounidense y "recuperará" el Canal de Panamá, que falsamente afirmó que es operado por China.

También dijo que declararía a los cárteles de drogas mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras, lo que podría permitirle iniciar una acción militar sin la aprobación o supervisión del Congreso.

Trump, el primer delincuente convicto en servir como presidente, repitió su crítica al Departamento de Justicia de Estados Unidos y al gobierno federal en general y también dijo que ahora es la política oficial del gobierno que solo existen dos géneros: masculino y femenino.

El representante Eric Swalwell, demócrata de Castro Valley, señaló la yuxtaposición irónica de las declaraciones de campaña de Trump, que se presenta como un candidato contra la guerra, con su retórica expansionista del Día de la Inauguración.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

"En la misma frase en la que Trump dice 'no más guerras' y 'soy un pacificador', promete 'expandir nuestro territorio'. ¡Cuéntame más!", dijo Swalwell en las redes sociales el lunes.

Swalwell también dijo que, en lugar de ofrecer una visión de gobierno bipartidista, Trump estaba "lloriqueando como un bebé" y que debería "ponerse los pantalones de niño grande y ayudar a la gente".

El gobernador Gavin Newsom, el representante Jimmy Panetta, demócrata de Santa Cruz, y el representante Mike Thompson, demócrata de Napa, dijeron que trabajarán para encontrar puntos en común con la nueva administración.

"Hay avances por hacer en materia de vivienda, gestión ambiental, seguridad pública, reforma migratoria, seguridad nacional y más", dijo Panetta. "Trabajaré con cualquiera y cualquier administración para buscar áreas de acuerdo y cumplir agresivamente con las personas a las que sirvo".

Thompson dijo: "Tengan la seguridad de que en los próximos años planeo trabajar con el presidente y mis colegas de ambos partidos en temas en los que podamos encontrar puntos en común y oponernos a las políticas y la retórica que dañan al pueblo estadounidense y a nuestro gran país".

Newsom dijo que, a raíz de los devastadores incendios de Los Ángeles y en previsión de la visita de Trump al sur de California, el país necesita un compromiso renovado con la cooperación, los hechos y el respeto mutuo.

"Cuando nuestros principios compartidos estén alineados, mi administración está lista para trabajar con la administración Trump-Vance para brindar soluciones y servir a los casi 40 millones de californianos que representamos conjuntamente", dijo Newsom.

El fiscal de la ciudad de San Francisco, David Chiu, dijo que el discurso de Trump fue "oscuro, peligroso y autoritario" y dijo que el presidente es "más odioso y vengativo que nunca".

"Está claro que cumplirá sus promesas de campaña de dividir nuestro país, atacar a los más vulnerables, reprimir nuestras libertades de expresión y autonomía corporal, utilizar a las fuerzas del orden como armas y causar intencionalmente más daño a nuestro planeta enfermo", dijo Chiu, en parte como respuesta a la política energética de Trump de "perforar, perforar".

La representante Lateefah Simon, demócrata de Oakland, no se refirió directamente al discurso de Trump, pero agradeció al presidente saliente Joe Biden y a la vicepresidenta Kamala Harris por su servicio del lunes.

"Continuaremos con su trabajo de levantar y luchar por mejores posibilidades para todos, no solo para unos pocos", dijo Simon, junto con la publicación de mensajes celebrando el Día de Martin Luthor King Jr.

"Desde el voto y los derechos civiles hasta la justicia económica y la paz internacional, el Dr. King luchó incansablemente para acercar a Estados Unidos a la promesa de nuestros ideales fundadores", dijo. Si bien ningún condado del Área de la Bahía votó por Trump en las elecciones de noviembre y el bastión confiablemente liberal se está preparando para soportar o resistir muchas de sus políticas impopulares a nivel local, la región parecía en gran medida apagada frente a su segundo mandato de cuatro años.

Hubo algunas protestas

En particular, en San Francisco, San José, Palo Alto y Alameda, durante el fin de semana previo a la inauguración y solo unas pocas actividades pequeñas planeadas para el lunes mismo, tal vez debido a la gran cantidad de eventos del Día de MLK planeados para ese día.

Un evento relacionado con la inauguración involucró una marcha en Berkeley planeada por Revcom Corps for the Emancipation of Humanity, y otro en Castro Valley que incluye al artista anti-Trump Andrew Kong Knight exhibiendo su trabajo en la esquina de Castro Valley Boulevard y Redwood Road.