Organizaciones de la Bahía reaccionan ante anuncios migratorios del presidente Trump

Donald Trump asumió por segunda vez las riendas de este país, dando un discurso de aproximadamente 26 minutos donde el tema de inmigración tuvo un papel relevante.

Uno de los anuncios se enfocó en declarar emergencia nacional en la frontera sur a lo que organizaciones de la Bahía reaccionaron asegurando:

“Es muy parecido al Título 42, tiene el mismo efecto, vamos a cerrar todavía más los puntos de entrada, es una barrera al derecho de pedir asilo para las personas”, indicó Lariza Dugan-Cuadra, directora CARECEN San Francisco.

Además, enfatizó que restaurará el programa que obliga a la gente que busca asilo a "permanecer en México", sin derecho a entrar a Estados Unidos.

“Lo que sabemos es lo que ya vimos, que fue cuando se implementó Titulo 42 hubo separación familiar, hubo mucho sufrimiento, ha habido gente estancada que ha estado estancada básicamente en la parte norte de México, vulnerable a muchas violaciones de derechos humanos y obviamente eso nos preocupa”, indicó Cuadra.

Pero dentro de lo nuevo:

“Quizás lo más nuevo que estamos escuchando es la idea de mandar al ejército a la frontera México-Estados Unidos”, aseguró Cuadra.

“Me preocupa porque es muy probable que miembros del ejército no son entrenados como oficiales de asilo, y también temo que van a ser maltratados por esos soldados debido a falta de entrenamiento”, dijo Amanda Alvarado, abogada del Instituto de Inmigración del Área de la Bahía.

Aunque incesantemente durante la campaña, el ahora presidente Trump no paró de hablar de las deportaciones, en su discurso de posesión ni siquiera mencionó dicha palabra, al menos no explícitamente.

El analista e historiador Julio Moreno se pregunta si habrá un ajuste en el discurso, ahora que la retórica tiene que llevarla a la práctica.

“Es imposible bajar la inflación económica y al mismo tiempo deportar a millones de personas y poner aranceles muy altos, no es practico no hay economista que no te va a decir que eso es imposible”, aseguró Moreno.

Para moreno que mencionara una vez más el hecho de que piensa tomarse el Canal de Panamá, es un ejemplo de cómo alinear a las masas bajo un discurso.

“Sonó muy ridículo cuando lo dijo la primera vez, paso a paso, tomando posturas políticas que son más derechistas, extremas y el está normalizando ese discurso”, enfatizó Moreno.

Comerciantes hispanos confían en que el nuevo presidente traerá orden y seguridad, lo que no tiene claro es a qué precio.

“Sí me preocupa porque nosotros los clientes que tenemos son inmigrantes, sí nos preocupa, pero nada podemos hacer él tiene todo el poder”, indicó Sandra Ayala, dueña de joyería.