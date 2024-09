Emiten alerta por contaminación del aire en el Área de la Bahía

El Distrito de Gestión de la Calidad del Aire del Área de la Bahía emitó el lunes una alerta por contaminación del aire desde el martes hasta el miércoles.

Se prevé que la calidad del aire será insalubre. Las altas temperaturas en las ciudades del interior y los vientos suaves, combinados con los gases de escape de los vehículos de motor, crearán concentraciones elevadas de ozono o smog.

Este tipo de alertas se emiten cuando se prevé que la contaminación por ozono alcance niveles insalubres.

El ozono puede causar irritación de garganta, congestión y dolor en el pecho. Puede desencadenar asma, inflamar el revestimiento de los pulmones y empeorar la bronquitis y el enfisema. La exposición a largo plazo puede reducir la función pulmonar.

La contaminación por ozono es especialmente dañina para los niños pequeños, las personas mayores y las personas con problemas respiratorios y cardíacos. Cuando se emite una alerta de protección del aire, el ejercicio al aire libre debe realizarse solo en las primeras horas de la mañana, cuando las concentraciones de ozono son más bajas.

Para saber cuándo está vigente una alerta de Spare the Air, los residentes pueden registrarse para recibir alertas por correo electrónico en www.sparetheair.org , llamar al 1(800) HELP-AIR, descargar la aplicación Spare the Air o conectarse con Spare the Air en Facebook o Twitter.