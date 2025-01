Chef hispano lleva a otro nivel el sabor de los platillos tradicionales de México

Entre el calor de la cocina, la fusión de sabores de los alimentos, especias, recetas y el amor por la comida, así se desarrolla la vida del chef Rogelio García, un mexicano que ha llevado a otro nivel el sabor de esos platillos tradicionales.

“Mi historia comenzó en el valle de Napa, yo nací en la ciudad de México, pero me vine desde bien pequeño” , indicó Rogelio.

Junto con su mamá, llegó a Los Ángeles y después se trasladaron al valle de Napa, lugar que tenía para él un destino ya preparado.

“Yo siempre digo si creces en el valle de Napa vas a estar en el vino o la comida y a mí me llevó a los restaurantes”, indicó Rogelio.

Con 15 años , Rogelio comenzó desde lo más básico en la cocina, lavando platos hasta convertirse en chef ejecutivo.

“Desde pequeño agarraba las ollas, cocinaba con mi abuela, cocinaba con mi mamá, mi mamá es una cocinera estupenda, ella sabe todas las recetas clásicas de México”, explicó Rogelio.

Veintidós años después continúa consolidándose en la industria de la comida lo que considera su pasión.

“A mí me encanta comer, me encanta la comida, me encanta cocinar y el motivo creativo que está en los restaurantes”, dijo Rogelio.

Esa pasión lo llevó a obtener una estrella Michelin, en el restaurante “Auro” en el valle de Napa, un reconocimiento que se otorga a la excelencia culinaria y que logró gracias a su filosofía de vida.

“Trabajar duro y tratar de ser alguien en los Estados Unidos”, enfatizó Rogelio.

Por supuesto la comida mexicana, propia de sus raíces, no puede faltar en sus recetas.

“Me gusta utilizar todos los equipos de México, ver las tradiciones que se están perdiendo, se pierden cuando viene uno aquí, pero ya lo estás viendo mucho en las cocinas modernas” , enfatizó Rogelio.

Y pensando en la innovación.

“Mi cocina es una combinación de México y poquitas técnicas de Francia o de Europa y los ingredientes vienen del norte de California”, añadió Rogelio.

Rogelio quiere compartir sus conocimientos a través de su libro “Convivir” y a la vez nos da su secreto para una buena comida.

“Siempre cocina con amor, siempre con amor”, dijo Rogelio.