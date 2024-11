Qué puedes y qué no puedes hacer en los centros de votación al acudir a sufragar

Para quienes opten por llevar su boleta electoral o decidan votar en persona hay reglamentos que deben de cumplir para evitar problemas al momento de sufragar.

“Las personas no pueden hacer campaña por lo menos a 100 pies de la entrada de los lugares de votación”, explicó Liz Oviedo, portavoz, registro electoral del condado Santa Clara.

Precisamente las leyes están para proteger a los votantes.

“Hay muchas personas quienes no son amables y al saber o al pensar que tú estés votando por Kamala o Trump pues pueden hacerte daño”, dijo Alicia Castro, votante.

En California, según la página web del Secretario de Estado, quienes voten en persona:

No pueden pedirle a una persona que vote por cierto candidato o medida

No deben obstruir el paso o tirar basura cerca de los buzones electorales

No pueden promover ningún material o información con audio a favor o en contra de cierto candidato o medida cerca de cualquier centro o buzón de votación

No pueden hacer circular ninguna petición con tema político

Hay muchos votantes sobre todo jóvenes que toman fotografías para publicarlas en las redes sociales.

“Sí me gusta compartirle incluso les he dicho a muchas de mis amistades porque a mí se me hace muy importante votar”, afirmó Kristin Vargas, votante.

Pero ¿permite la ley tomar fotografías al momento de votar?

“La de ellos mismos sí, mientras no le tomen una foto a algún otro votante o la boleta de algún otro votante”, dijo Oviedo.

Otros piensan diferente.

“No, yo no porque yo no quiero que la gente sepa mi opinión sobre los candidatos porque luego ellos forman su propia opinión”, dijo Mariano Rojas, votante.

Pero, si tomar fotos o grabar video perturba el proceso de votación, algún empleado podría pedirle que no lo haga.

En cuanto a la vestimenta también hay algunas restricciones.

“Las personas que van a votar deben de evitar llevar camiseta o gorro o un botón de alguna campaña”, dijo Oviedo.

Es importante seguir estas reglas y también sufragar

También explicaron que quienes no están registrados pueden hacerlo de forma temporal en el centro de votación y emitir su voto el mismo día, mientras que aquellas personas que violen estos y otros reglamentos se exponen a recibir multas o hasta ir a la cárcel.