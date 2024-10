Temperaturas de verano en otoño en ciudades del Área de la Bahía

Temperaturas de verano se están registrando durante el otoño durante esta semana en el Área de la Bahía.

Por esta razón, el Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso por calor excesivo desde el lunes que estará vigente hasta el miércoles a las 11:00 p.m.

En Concord las temperaturas alcanzaron los 90 grados el lunes.

Telemundo 48 recorrió las calles de la ciudad para saber del sentir de los trabajadores ambulantes que con o sin calor tienen que salir a trabajar.

“No tenemos otro tipo de entrada económico así que este caliente o este frío tenemos que salir a trabajar”, aseguró Jacqueline Tellez, vendedora ambulante.

La vendedora aseguró que el año pasado sufrió un golpe de calor por lo que esta vez tomó previsiones y salió con bastante agua para mantenerse hidratada.

“De hecho por eso agarré este carrito hace poco cuando llegó el clima a 108 se me subió la presión y no aguanté a caminar y no aguantaba”, dijo Jacqueline.

Autoridades emitieron una serie de recomendaciones para personas que decidan realizar actividades al aire libre:

Usar ropa ligera y de colores claros

Utilizar una gorra, también de color claro

Mantente hidratado

Haz ejercicio en horas del mañana o terminando el día

Beber agua a temperatura agradable, no congelada

Así mismo, PG&E también alerto sobre posibles apagones preventivos ante las altas temperaturas por lo que en caso de no tener electricidad recomendó:

Mantén cerrados el congelador y el refrigerador

Apaga o desconecta los electrodomésticos

Abre las ventanas

Carga tu celular y considera agregar un cargador portátil

Para reportar un apagón llama al 1800-743-5002.