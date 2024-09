Programa ayuda a personas de más de 55 años con asistencia médica en el Área de la Bahía

En el Área de la Bahía el programa On Lok Pace ayuda a personas mayores, de 55 años, que necesiten asistencia con el cuidado médico y otros servicios vitales durante la jubilación.

“Este no es un asilo. El programa de All Inclusive Care Elderly, este programa pace es para mantener a las personas mayores en sus casas en el ambiente donde ellos están cómodos”, explicó Rosalind Chamorro Padilla, gerente de inscripciones de On Lok Pace.

El programa Pace de la agencia On Lok no ofrece vivienda, pero le asignan a los inscritos una trabajadora social quien les ayudará con sus necesidades inmediatas.

“Si tienen Medical les va a costar cero pero depende, nosotros metemos el número de ese giro social en un sistema y el estado nos dice si hay cobro o no, pero normalmente las que tienen Medical es un programa gratis”, indicó Padilla.

Si no tienes un número de Seguro Social no te preocupe porque también podrías calificar.

“Nosotros no tenemos nada que ver con los documentos y no vamos a pedirle su tarjeta verde nada de eso, y cuando llegan sin Seguro Social solamente tenemos que notificar a nuestra organización de que esta persona está aplicando sin Seguro Social y no hay problema”, afirmó Padilla.

A los beneficiarios les ayudan con el transporte de sus citas médicas y reciben un programa de diversas actividades, entretenimiento, y algunas clases de interés personal.

El programa tiene oficinas en San Francisco, Union City, Fremont y San José.

Para más información llama al 1-855-973-1110.