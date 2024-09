Emiten alerta por aire contaminado ante altas temperaturas en la Bahía

Las altas temperaturas y los vientos suaves, combinados con los gases de escape de los vehículos, darán como resultado una calidad del aire no saludable en el Área de la Bahía durante los próximos dos días, dijeron los funcionarios del distrito del aire.

Una alerta por aire contaminado está ahora en vigencia tanto para el lunes como para el martes, según el Distrito de Gestión de la Calidad del Aire del Área de la Bahía.

"Las temperaturas interiores muy altas y los vientos débiles en alta mar, junto con los gases de escape de los vehículos de motor, seguirán creando concentraciones elevadas de ozono o smog", dijo el distrito del aire en un comunicado de prensa.

El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido un aviso de calor desde el lunes a las 11:00 a.m., hasta el miércoles a las 11:00 p.m. Se espera que las temperaturas interiores alcancen los 100 grados bajos y medios, y las áreas costeras estarán entre los 80 y los 90 grados medios.

Para saber cuándo está vigente una alerta de Spare the Air, los residentes pueden registrarse para recibir AirAlerts por correo electrónico en www.sparetheair.org , llamar al 1(800) HELP-AIR, descargar la aplicación Spare the Air o conectarse con Spare the Air en Facebook o Twitter.