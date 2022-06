Baja participación de la comunidad latina durante las elecciones primarias en la Bahía

Líderes locales han expresado su preocupación ante la baja participación de la comunidad latina durante las elecciones primarias que se llevaron a cabo el 7 de junio en California.

A nivel estatal el 25% de los californianos ejercieron su derecho al voto.

De esto, el 30% de los anglosajones, el 25% de la raza negra, el 24% de los asiáticos y solo el 15% de los latinos acudieron a las urnas a votar.

“Es necesario estar un poco triste por la poca contribución ce los Latinos en las elecciones de junio”, indicó Blanca Alvarado, concejal de San José.

Alvarado, quien fue la primera mujer electa al concejo de la ciudad, asegura que la participación de la comunidad hispana fue decepcionante.

“No nada más resta en los brazos de los latinos, pero también los ciudadanos que tiene ese derecho de votar y no lo hacen porque no quieren, porque creen que su voto no cuenta”, aseguró Alvarado.

La Coalición Latina del Silicon Valley dijo que tiene que haber un estudio a fondo para entender la causa principal de la falta de interés de latinos.

El grupo aseguró que en el condado Santa Clara, latinas ganaron o están a la delantera de las contiendas que ahora van a las elecciones generales de noviembre.

“La Manera que podemos asegurar nuestra participación es por medio del voto. El voto dice lo que queremos, lo que necesitamos, lo que apoyamos, lo que no apoyamos”, puntualizó Alvarado.