Un bache, reparaciones de emergencia en Fremont cierra carriles en la I-680

Caltrans estaba trabajando en una reparación de emergencia a un bache en la I-680 en Fremont que causó retrasos significativos, dijo la agencia el miércoles.

La agencia comenzó a reparar el carril en el cruce del puente de Mission Boulevard a última hora de la mañana. Todo el tráfico se fusionó a un solo carril en la 680 en dirección norte.

Se espera que todos los carriles se reabran alrededor de la 1 a.m. del jueves, dijo el Departamento de Policía de Fremont.

Según Google Maps, el atasco causado por el bache oscila entre 8 y 10 millas alrededor de las 6:40 p.m. del miércoles.

Caltrans anunció en la noche que el bache había sido reparado y esperaba reabrir los carriles bloqueados por los daños a las 6:30 p.m. del miércoles.

Según el FPD, el atasco abarca los intercambios de Washington Boulevard, Paseo Padre Parkway y la mayor parte de Mission Boulevard.

Se aconseja al público utilizar rutas alternativas.

