Autoridades lanzan advertencia sobre el uso de fuegos artificiales ilegales en la Bahía

Autoridades de varias ciudades de la Bahía están haciendo un llamado a los residentes para que no adquieran fuegos artificiales ilegales debido al peligro que representan, ya que, pueden causar quemaduras o incendios.

La preocupación surge luego de que se registrara un aumento en la venta de juegos pirotécnicos ilegales.

Bomberos del condado Contra Costa aseguraron que al manipular fuegos artificiales de forma irresponsable las probabilidades de daños corporales graves y el riesgo de causar incendios forestales catastróficos son altas.

"El único enfoque seguro y sensato de los fuegos artificiales en el condado Contra Costa es simplemente no usarlos", dijo el Jefe de Bomberos Lewis T. Broschard III, Distrito de Protección contra Incendios del Condado de Contra Costa. "Son incontrolables y peligrosos, ilegales, y su uso plantea la posibilidad muy real de causar incendios forestales que fácilmente podrían destruir hogares y amenazar vidas en este momento de alto riesgo de incendio".

Bomberos aseguran que solo hacen falta entre 3 y 4 minutos para que un incendio en áreas con bastante maleza ocurra.

Así como el condado Contra Costa, los condados San Francisco, San Mateo y la ciudad de San José aseguraron que los fuegos artificiales están estrictamente prohibidos.

“Es muy importante que no los usen porque no queremos incendios y no queremos personas que estén heridas”, dijo Mith Mattlow, capitán de los bomberos de San José.

Las personas que hagan caso omiso de las advertencias de las autoridades podrían enfrentar multas de hasta 5 mil dólares, así como pasar tiempo en la cárcel.