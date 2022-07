Autobús acudirá a granjas agrícolas para ofrecer atención médica a campesinos en el condado San Mateo

Los trabajadores agrícolas del condado San Mateo pronto podrán acceder a los recursos de atención médica a través de un autobús de dos pisos, gracias a un nuevo programa lanzado por grupos de defensa locales y respaldado por importantes empresas de ciencias de la vida como Genentech.

Lanzado en septiembre, Farmworker Equity Express estará equipado con computadoras e Internet para ayudar a los trabajadores agrícolas a conectarse virtualmente con proveedores de atención médica, recursos de salud mental, tutoría en línea y clases para adultos en programas de colegios comunitarios.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Belinda Hernandez-Arriaga, directora ejecutiva del grupo latino de defensa Ayudando Latinos a Soñar, dijo que ella y su equipo vieron de primera mano cómo la pandemia exacerbó los obstáculos que los trabajadores agrícolas ya enfrentaban al tratar de obtener recursos básicos.

"Hay una clínica médica aquí en la comunidad, pero [los trabajadores agrícolas] son ​​tan trabajadores que muchos de ellos no se toman el tiempo para ir, o tienen problemas con el transporte, o no quieren faltar al trabajo con la preocupación de pérdida de empleo", dijo Hernández-Arriaga en una entrevista. "El privilegio de cómo otros tienen atención médica no es el mismo en muchos sentidos para los trabajadores agrícolas".

El acceso de la comunidad a la atención de la salud mental es un desafío especialmente pasado por alto, dijo el director del programa de trabajadores agrícolas y de extensión de ALAS, Joaquín Jiménez.

"Llevar la salud mental a los foros siempre ha sido un objetivo", dijo Jiménez. "Dos médicos de ALAS visitan las fincas durante la semana y realizan actividades y asesoramiento, pero los trabajadores agrícolas también vienen a nuestra oficina. Este autobús proporcionará una sala de conferencias para que los médicos se reúnan con los trabajadores agrícolas y sus familias, y también tiene dos áreas insonorizadas para salud mental a través de telesalud".

La organización presentó la idea de un programa de recursos sobre ruedas a Life Science Cares Bay Area, una coalición de empresas de ciencias de la vida que buscan retribuir a la comunidad, y juntos aseguraron los fondos para hacerlo realidad.

La Fundación Gilead fue uno de los principales donantes y AbbVie Inc. también contribuyó. La empresa de biotecnología Genentech donó su tiempo y experiencia para diseñar un autobús de dos pisos adecuado para el proyecto, similar a los autobuses que operan para sus pasajeros diarios.

Ahora, en lugar de tener que ausentarse del trabajo para ir al consultorio del médico, o evitar por completo la atención debido a la falta de seguro, los trabajadores agrícolas pueden visitar un autobús estacionado justo afuera de su lugar de trabajo.

ALAS ya trabaja con unas 20 granjas en el condado para brindar servicios a los trabajadores agrícolas, y la organización espera trazar un cronograma semanal de dónde estará el autobús y cuándo, a medida que se acerque septiembre.

"El autobús Farmworker Equity Express es el resultado del poder de las empresas biotecnológicas y sin fines de lucro que se unen y convierten las ideas en realidad", dijo Hernández-Arriaga.

Costó aproximadamente $250 000 comprar el autobús y convertirlo en un centro de recursos, y ahora la organización está buscando más donantes para mantener el proyecto sostenible y a largo plazo.

Hernández-Arriaga hace un llamado a otras compañías de ciencias de la vida en Silicon Valley para que apoyen el proyecto y sean un ejemplo de cómo pueden ser las asociaciones entre empresas y organizaciones sin fines de lucro.

"Hemos escuchado por todas partes cuán impactante puede ser esto para otros, para otras comunidades y para todo el país. Esto puede cambiar las reglas del juego para las otras comunidades de trabajadores agrícolas, por lo que esperamos continuar construyendo esa fuente de financiamiento para esto", dijo Hernández-Arriaga.

ALAS también organizará sesiones de información comunitaria para brindar más información sobre el Equity Express Farm Bus los días 10, 17, 24 y 31 de agosto de 5 a 7 p.m., en la sala comunitaria de la Biblioteca Half Moon Bay, ubicada en 620 Correas Street.