La comunidad está conmocionada tras el apuñalamiento mortal de un empresario en San Francisco

El apuñalamiento mortal del ejecutivo tecnológico Bob Lee en San Francisco conmocionó a los residentes y fue una tragedia para su familia, amigos y colegas.

La policía ha informado de que Lee fue encontrado a primera hora de la mañana del martes sangrando en el exterior de un edificio de viviendas en Main Street, cerca de Harrison Street, en el barrio East Cut de la ciudad.

Según alguien que ha visto las grabaciones de las cámaras de seguridad de uno de los edificios de la zona, Lee caminó hacia el norte y el oeste en dirección a Harrison Street después de ser apuñalado. Luego cruzó en una intersección y aparentemente se desplomó frente a los Condominios Portside.

El vídeo de la escena del crimen mostraba a agentes de policía registrando contenedores e interrogando a posibles testigos cerca de donde comenzaba un rastro de sangre.

Hasta el miércoles por la tarde, la policía no había realizado ninguna detención en el caso.

Lee es muy conocido en los círculos de tecnología financiera del Área de la Bahía. Se le conoce sobre todo por ser el fundador de Cash App, pero también ha desempeñado funciones ejecutivas en Square y, más recientemente, en la empresa de criptomoneda MobileCoin.

En un reciente vídeo para la empresa, Lee describió las complejidades de crear una aplicación que permita a los usuarios tener movilidad financiera y privacidad.

Uno de los amigos de Lee, el ex luchador de MMA Jake Shields, dijo que Lee no tenía enemigos y no entiende por qué alguien le atacaría.

"Todavía lo estoy procesando", dijo Shields. "Me enteré ayer. Es una noticia terrible. Hablé con él la semana pasada. Se suponía que iba a reunirme con él en Miami este fin de semana. Así que es un poco raro ir a Miami. Siento que me va a afectar mucho mientras esté allí. Teníamos planes para salir".

Otros amigos dijeron que Lee tiene dos hijos. Se mudó con su familia a Miami recientemente y estuvo en San Francisco para una breve visita.

Shields dijo que ambos conocen muy bien la zona donde Lee fue apuñalado porque Shields solía vivir cerca. También dijo que no le sorprende que Lee estuviera fuera tan tarde.

"Es una persona nocturna", dijo Shields. "Es como yo. A veces hacemos cosas por la noche. Nos llenamos de energía por la noche. Quizá estaba trabajando. Podría haber estado haciendo cualquier cosa. Tenemos derecho a poder caminar por la calle de noche y sentirnos seguros".