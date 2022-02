Arrestan a empleado del Distrito Escolar de Berkeley sospechoso de abuso sexual

La policía arrestó a un empleado del Distrito Escolar de Berkeley sospechoso de masturbarse frente a una escuela primaria en Berkeley.

Anthony Orosco, de 61 años, fue detenido el miércoles fuera de la escuela Sylvia Méndez.

Autoridades informaron que Orozco es sospechoso de 10 cargos criminales que incluyen acosar o abusar sexualmente de una víctima menor de 18 años y de participar en conducta lasciva.

Carlos Maldonado, oficial de policía dijo que supieron de Orozco en enero.

“En una ocasión, nuestro oficial de la escuela que se llama school resource officer, reportó que un hombre se estaba masturbando en el carro mientras estaba parqueado cerca de la escuela”, indicó Maldonado.

Sin embargo, en octubre del año pasado, oficiales de la escuela aseguran haber visto a Orozco en al menos 10 ocasiones conducir sospechosamente un automóvil marca Lexus, de color negro alrededor de la escuela.

Los reportes sobre la conducta del sospechoso llevaron a la policía a arrestarlo el miércoles.

“Los oficiales lo detuvieron, revisaron su carro y encontraron un cuchillo de cacería, guantes, tenía cinta y cintas plásticas de amarre”, afirmó Maldonado.

La madre de unas estudiantes que asisten a la escuela donde ocurrieron los incidentes aseguró que no sabía nada sobre el arresto, sin embargo, dijo que había visto a Orozco en varias oportunidades en los alrededores del centro escolar.

“Esta es la primera vez que escucho esto, si no me hubieran dicho ustedes nunca me hubiera enterado, la escuela no me ha llamado, no he recibido un email, el distrito no me mandó nada”, aseveró la madre, quien prefirió mantenerse en el anonimato.

La mujer explicó que sus hijas se habían quejado del sospechoso.

“Ellas siempre me decían que veían un hombre extraño a las afueras de la escuela y yo siempre les decía que no se alejaran de las puertas”, puntualizó la madre de las estudiantes.

Por medio de un comunicado publicado en su página de internet, el Distrito Escolar de Berkleley informó que Orozco es uno de sus empleados y trabaja como custodio en la escuela primaria Rosa Parks y en el pasado trabajó como sustituto en otras escuelas incluyendo Sylvia Méndez.

El distrito afirmó que Orozco fue puesto bajo licencia administrativa, no podrá trabajar con ellos y le prohibieron el acceso a sus instalaciones mientras se lleva a cabo la investigación.

Orozco salió bajo fianza mientras espera la fecha en la que tiene que acudir a la corte. Si tienes información sobre el caso comunícate con las autoridades.