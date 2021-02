Ante el temor a morir hispanos contagiados con COVID-19 rechazan ser intubados

Muchos son los pacientes que han sido intubados debido a complicaciones relacionadas con el COVID-19, sin embargo, médicos aseguran que entre la población hispana hay quienes han rechazado este procedimiento ante el temor a morir.

Expertos aseguran que existen muchos mitos alrededor de lo que provocaría el hecho de colocar una sonda en la tráquea de una persona para salvarle la vida.

“He tenido pacientes que me dicen que no lo ponga en ventilador porque al final es prolongar su muerte e igual se van a morir. Bueno, no es igual. El chance de morir cuando uno tiene ya fallas respiratorias es sumamente alto, es del 90%”, aseguró Igor García Pacheco, médico.

Pacheco indicó que el 25% de sus pacientes hispanos rechazan la ventilación mecánica.

Dina Subuyuj, perdió a su hermana hace 6 meses debido al COVID-19, mientras estuvo hospitalizada aseguró que los médicos solo le dieron la posibilidad de intubarla, sin embargo, se rehusó.

“Es una decisión que ella no quiso tomar y todavía estaba consciente de que ella no quería que la intubaran porque le iba a afectar los pulmones”, dijo Dina.

Expertos aclaran que lo que se intuba es la tráquea no el pulmón y que las probabilidades de sobrevivir son del 50% frente al 10% si no se usa el procedimiento. Aunque sea invasivo y la recuperación sea larga.

“Es sumamente incómodo, hay que ponerle un tubo de 15-20 centímetros en la tráquea. Es incómodo, pero me parece que si es una persona joven y fuerte debe discutirse. Pero tienen que entender que no es el fin de la vida, es una terapia que potencialmente puede mejorar las cosas”, explicó Pacheco.

El doctor aseveró que muchos pacientes han perdido la vida porque nunca quisieron que los intubaran, pero “esa es una decisión valida, lo que me pregunto es cuál es la razón detrás de la decisión. He tenido gente que yo creo que se han podido salvar si los poníamos en ventilación mecánica pero no quisieron”.

Es importante resaltar que los pacientes no deben esperar hasta el último momento para tomar esta decisión.