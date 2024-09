Hacer amenazas en escuelas de San José podría tener consecuencias

Padres de familia siguen preocupados tras las supuestas amenazas de tiroteos que se reportaron esta semana en ciertas escuelas del Distrito Escolar Unificado de San José.

Según publicaciones en redes sociales, había una lista de escuelas en San José que estaban en amenaza de un posible tiroteo, lo cual ha dejado a padres preocupados y ha puesto a las autoridades en alerta.

"Estoy preocupada, no me siento segura de traer a mis hijos a la escuela", dijo Yoceline Martínez, madre de estudiantes. "Hemos recibido varios correos electrónicos sobre amenazas, dicen que no son creíbles pero pues como sabemos que en realidad no son creíbles".

Ella dice que lleva a sus hijos a las escuelas Hoover High School y Trace Elementary, y que por medio de un correo electrónico se enteró de la situación.

La policía de San José dijo que investigan estas amenazas y que están trabajando con las autoridades escolares para garantizar la seguridad de los estudiantes.

Por su parte, el Distrito Escolar Unificado de San José dijo que estas amenazas no impactarían las clases y le piden a los padres de familia y a la comunidad reportar este tipo de publicaciones, también aseguraron que quienes hagan ese tipo de publicaciones, podrían enfrentar cargos penales.

"Si las personas son mayores de edad, más de 18 años, pueden ser procesados en un tribunal de adultos y dependiendo en el tipo de amenazas y que hagan serían tres años de prisión como máximo por ese tipo de amenaza", dijo el abogado Rubén Muños Torres.