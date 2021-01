Alimentos gratuitos proporcionados por Second Harvest of Silicon Valley

Con Cal Fresh, usted puede elegir y comprar su propia comida e ir a la tienda cuando le resulte conveniente. Revise si califica. Llame a @2ndharvest al 1-800-984-3663 u obtenga más información en https://www.shfb.org/get-food/.

Second Harvest está aquí para usted. Marque al 1-800-984-3663 de lunes a viernes de 8 a.m. – 5 p.m. para encontrar un sitio de distribución cerca de usted.

Obtenga la comida y la nutrición que necesita

"Vivir en nuestra región puede ser costoso. Pero no tiene que elegir entre pagar facturas o comer alimentos saludables. Second Harvest ofrece una serie de recursos alimenticios gratuitos. Muchos ni siquiera requieren identificación para aplicar.

Second Harvest se compromete a proporcionar alimentos saludables gratuitos a cualquier persona que lo necesite. Será bienvenido en nuestros sitios de distribución de alimentos, independientemente de su ciudadanía o estado migratorio, etnia u orientación sexual. Second Harvest es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades." - Second Harvest of Silicon Valley